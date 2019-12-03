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В Минске после вечеринки в стиле «флэт» парня госпитализировали с переломом черепа и разрывом печени

04.12.2019 15:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования парня на одной из вечеринок в Минске. У жителя столицы тяжелые травмы: перелом черепа и разрыв печени. Об этом пишет пресс-служба МВД.


Фото: amandariot / flickr.com

Инцидент случился несколько дней назад на вечеринке, которая проходила в одной из квартир по улице Калиновского. Молодые люди из разных районов Минска, включая подростков, собрались на так называемый «флэт».

По данным МВД, на вечеринке внезапно возникшие разногласия переросли в ссору. Выяснять отношения пошли на лестничную площадку.

«В результате удара в спину один из парней упал на лестницу. Приехавшие врачи скорой помощи диагностировали перелом черепа, разрыв печени и другие тяжелые травмы», — рассказали в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Дается правовая оценка действиям всех участников конфликта.

В милиции говорят, что модные среди молодежи «вписки» и «флэты» требуют особого внимания, так как на них часто собираются ранее незнакомые люди. Встречи анонсируют в соцсетях, например, для Минска на такую страницу подписаны свыше 45 тысяч человек. Вечеринки обычно проходят в квартирах или арендованных коттеджах, не без алкоголя, иногда с наркотиками. Между пьяными незнакомыми людьми в таких условиях не редки драки.

Молодежь предупреждают, что все происходящее обычно фотографируется участниками, а потом размещается в соцсетях. Особой популярностью пользуются кадры с теми, кто перебрал спиртного и находится в беспомощном состоянии, неприличном виде. После такого человек нередко становится жертвой насмешек и издевательств.

Подростков предупреждают, что иногда на страницах «флэтов» содержатся предложения вступить в сексуальные отношения. И размещаемые фото имеют эротическое, а иногда и порнографическое содержание — а за это могут завести уголовное дело по ст. 343 Уголовного кодекса, что чревато даже лишением свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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В милиции говорят, что модные среди молодежи «вписки» и «флэты» требуют особого внимания, так как на них часто собираются ранее незнакомые люди. Встречи анонсируют...
 
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