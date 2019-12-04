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Житель Кореличского района полтора года не платил ЖКХ. По решению суда его выселили за долги

04.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Житель Кореличского района полтора года не платил ЖКХ. По решению суда его выселили за долги

В 2018 году судом Кореличского района рассмотрено гражданское дело по иску Кореличского РУП ЖКХ о выселении граждан из жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда без предоставления другого жилого помещения.

При рассмотрении дела было установлено, что за 1,5 года с момента заселения наниматель жилого помещения систематически нарушал условия договора, не оплачивал услуги ЖКХ, не вносил плату за пользование жилым помещением, в связи с чем образовалась задолженность более 1000 белорусских рублей. Объективных причин, препятствующих ответчику вносить плату, не было.

Кореличское РУП ЖКХ неоднократно направляло нанимателю жилого помещения письменные уведомления о погашении задолженности, на что тот не реагировал.

К слову, судом Кореличского района предоставлялась возможность должнику оплатить задолженность, однако он не только никаких мер к этому не предпринял, но на второе судебное заседание не явился. В результате решением суда наниматель из жилого помещения был выселен вместе с проживавшими с ним членами семьи.

Дело, приведенное в качестве примера, в суде не единичное.

Суд разъясняет, что порядок предоставления жилых помещений и выселения из них регулируется Жилищным кодексом Республики Беларусь, Положением об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 563 (далее – Положение).

В соответствии с Положением жилые помещения коммерческого использования предоставляются гражданам за плату во временное владение и пользование на условиях договора найма жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда.

В соответствии с п. 92 Положения в случае наличия без уважительных причин задолженности по внесению платы за пользование жилым помещением коммерческого использования и (или) жилищно-коммунальные услуги в размере двухмесячной платы за пользование жилым помещением коммерческого использования и (или) жилищно-коммунальные услуги, наниматели жилых помещений коммерческого использования подлежат выселению из занимаемых жилых помещений со всеми проживающими с ними членами семьи и иными лицами без предоставления других жилых помещений.

Уважительными причинами невнесения платы за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальным услугам могут быть признаны обстоятельства, которые объективно препятствовали выполнению обязанностей по договору найма, такие как беспомощное состояние плательщика, его тяжелая болезнь, последствия стихийных бедствий и иных чрезвычайных происшествий.

Татьяна ИВАНОВА, ведущий специалист cуда Кореличского района

 

 

 

 

 
 
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В 2018 году судом Кореличского района рассмотрено гражданское дело по иску Кореличского РУП ЖКХ о выселении граждан из жилого помещения
 
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