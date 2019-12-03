Суд оставил с отцом детей женщины, которая выжила в ДТП и родила после комы. Она будет обжаловать решение

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Минска принял решение оставить двоих малолетних детей Калерии Стефаненко с мужем. Женщина, напомним, выжила в страшном ДТП и родила после комы. Она с решением суда не согласна и планирует подавать апелляционную жалобу.



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Суд Октябрьского района Минска рассматривал дело о разводе Калерии и Евгения Стефаненко, определении места жительства их детей, взыскании алиментов и пришел к выводу, что дети должны жить с отцом, а мать — выплачивать алименты. В мотивировочной части решения суда указано, что в заключении органов опеки также есть вывод, что определить место жительства детей целесообразно с отцом. Однако Калерия с таким решением суда не согласна и будет подавать апелляционную жалобу.

Напомним, беременная девушка вместе со старшим сыном выжила в страшной автомобильной аварии в октябре 2018 года. В марте 2019 года она родила дочь. Муж в больнице ей помогал. Сейчас у Калерии 2-я группа инвалидности. Но она надеется, что в следующем году, когда будет повторное освидетельствование, ее снимут.

После того как девушка вышла из клиники, семья жила в четырехкомнатной квартире вместе с родителями мужа. TUT.BY уже писал , что предшествовало бракоразводному процессу. По словам девушки, у нее с мужем периодически возникали ссоры, съезжать от родителей он не хотел, и во время одной из них в июне 2019 года она переехала жить к своим родным. Дети остались с мужем и его родителями. Сейчас маленькой дочке 8 месяцев, а старшему сыну 2,5 года.

Евгений Стефаненко объяснял в суде, что супруга их с детьми просто-напросто бросила. По его словам, она ушла из дома добровольно, он ее не выгонял. С тех пор до судов он ее видел только один раз — в августе, когда та приехала к детям. При этом дети находятся на его иждивении, и он занимается их воспитанием.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Все это время декретные на детей получала Калерия: как следует из мотивировочной части решения суда, это в месяц чуть более 362 рублей на сына и чуть более 414 рублей на дочь. Деньги мужу на содержание детей она не передавала, и в суде это объяснила тем, что когда супругу звонила, в ответ слышала хамство.

— Если бы человек спокойно со мной поговорил, сказал, Лера, это наши дети, давай нормально, ты мать, я отец — и обязанности у нас одинаковые… — говорила она.

Также она рассказывала, что на деньги, что получала, делала капитальный ремонт в своей однокомнатной квартире, где планирует жить с детьми. Купила двухъярусную кроватку, ортопедические матрасы, детское постельное белье, игрушки, одежду и обувь, детскую косметику и принадлежности… На это все потратила примерно 3500 рублей, однако чеки, которые полностью подтверждают эту сумму, не сохранились. Есть только несколько, где в том числе указана купленная детская косметика.

Евгений Стефаненко в суде объяснял, что по работе он отлучается в командировки, а в это время с воспитанием детей ему помогают родители. Заметил, что просил жену перевести деньги на содержание детей, сбрасывал номер карточки, но она отказалась.