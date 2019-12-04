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Могилевчан просят не кормить лебедей - а то не улетят
05.12.2019 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на заливе реки Днепр в микрорайоне Фатина заметили двух лебедей — белого и серого цвета. Специалисты очень просят горожан не кормить птиц, чтобы те смогли улететь на зимовку,
В том, что лебеди задерживаются на водоемах городов до зимы, а некоторые и вообще зимуют в Беларуси, орнитологи винят людей. Те кормят птиц осенью, и у пернатых выключается инстинкт полета.
Специалисты проследили, что в Могилеве во время больших морозов лебеди летят на очистные сооружения, где никогда не замерзает вода и есть корм — водоросли.
— Здоровый лебедь — это сильная крупная птица. У нее хорошее оперение, которое препятствует замерзанию, — пояснил «Беларусь 4 Могилев» начальник отдела областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Шинкевич. — Но, в любом случае, кормить сейчас лебедей нельзя. Кормить можно, когда наступят действительно суровые для птиц условия существования. Сейчас же основной помощник лебедей — инстинкт: он включится — и птицы улетят.
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Из-за того, что люди постоянно подкармливают лебедей, у птиц сбился инстинкт полета.
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