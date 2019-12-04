«Карусель идей», интерактивная конференция и презентация мини-инициатив. Областной форум волонтеров проходит в Гродно 5 и 6 декабря

Источник материала: Вороновская газета

В Международный день волонтера Гродненская областная организация Красного Креста проводит двухдневный областной волонтерский форум.

В первый день участники ознакомятся с презентацией итогов работы проекта о расширении участия общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции. Участники мини-инициатив этого проекта поделятся опытом реализации лучших практик 2019 года. Впервые волонтеры-лидеры смогут поработать в формате интерактивной конференции и предварительно получат знания об искусстве публичных выступлений.

волонтеров области, участвовавших в конкурсе «Лучший волонтер Гродненской ОО БОКК», а также победителей конкурса «Лучший социальный партнер» в рамках проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси». Программа мероприятия включает в себя поощрение лучшихобласти, участвовавших в конкурсе «Лучший волонтер Гродненской ОО БОКК», а также победителей конкурса «Лучший социальный партнер» в рамках проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси».

Во время мероприятия «Карусель идей» 35 участников со всей области смогут получить знания о волонтерском менеджменте, поделиться своими идеями работы с волонтерами и обменяться опытом.

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