﻿ «Карусель идей», интерактивная конференция и презентация мини-инициатив. Областной форум волонтеров проходит в Гродно 5 и 6 декабря. 21.by
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«Карусель идей», интерактивная конференция и презентация мини-инициатив. Областной форум волонтеров проходит в Гродно 5 и 6 декабря

05.12.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Карусель идей», интерактивная конференция и презентация мини-инициатив. Областной форум волонтеров проходит в Гродно 5 и 6 декабря

В Международный день волонтера Гродненская областная организация Красного Креста проводит двухдневный областной волонтерский форум.
 
В первый день участники ознакомятся с презентацией итогов работы проекта о расширении участия общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции. Участники мини-инициатив этого проекта поделятся опытом реализации лучших практик 2019 года. Впервые волонтеры-лидеры смогут поработать в формате интерактивной конференции и предварительно получат знания об искусстве публичных выступлений.
 
Программа мероприятия включает в себя поощрение лучших волонтеров области, участвовавших в конкурсе «Лучший волонтер Гродненской ОО БОКК», а также победителей конкурса «Лучший социальный партнер» в рамках проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси».

Во время мероприятия «Карусель идей» 35 участников со всей области смогут получить знания о волонтерском менеджменте, поделиться своими идеями работы с волонтерами и обменяться опытом.

https://grodnonews.by

 
 
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В Международный день волонтера Гродненская областная организация Красного Креста проводит двухдневный областной волонтерский форум.   В первый день участники...
 
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