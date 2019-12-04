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«Секс от развода не спасет». Сексологи - о комплексах пациентов и флирте на приеме
05.12.2019 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если партнер во время секса представляет кинозвезду — это измена? Почему пропало влечение? Что говорить ребенку, если он спрашивает про секс? Наверняка у каждого есть топ неудобных (но очень важных) вопросов о самой интимной сфере нашей жизни. Мы пригласили в студию сексологов и узнали, с какими комплексами к ним обращаются люди, флиртуют ли пациенты на приеме, а также бывают ли у самих сексологов проблемы в сексе.
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Сексологи - люди, работающие с интимной сферой жизни человека, и сегодня мы пригласили их в студию, чтобы задать неудобные (но важные!) вопросы.
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