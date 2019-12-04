«Секс от развода не спасет». Сексологи - о комплексах пациентов и флирте на приеме

Источник материала: Tut.by

Если партнер во время секса представляет кинозвезду — это измена? Почему пропало влечение? Что говорить ребенку, если он спрашивает про секс? Наверняка у каждого есть топ неудобных (но очень важных) вопросов о самой интимной сфере нашей жизни. Мы пригласили в студию сексологов и узнали, с какими комплексами к ним обращаются люди, флиртуют ли пациенты на приеме, а также бывают ли у самих сексологов проблемы в сексе.