Прошла любовь, пьет, тратит деньги только на себя… Из-за чего разводятся семейные пары глусчан

Источник материала: Радзiма

За последние пять лет судом Глусского района рассмотрено более 160 гражданских дел о расторжении брака. Пиковым стал 2016 год — 41 дело, а меньше всего бракоразводных процессов было в прошлом году — 27. Каким станет год нынешний, будет известно позже, а пока что из 26 рассмотренных гражданских дел решение о расторжении брака принято по 24, еще в одном случае супруги примирились, и одно дело оставлено без рассмотрения, потому что истец не явился в суд.

Приводя эту статистику, ведущий специалист суда Ольга Грамыко отметила, что в большинстве случаев причиной распада семьи становится злоупотребление спиртными напитками. Пьет либо муж, либо жена, а иногда сразу оба. Есть и другие причины, когда жизнь под одной крышей становится невыносимой. Пары разводились из-за измен одного из партнеров, частых семейных скандалов, несовместимости характеров, а кто-то мотивировал свой развод тем, что просто прошла любовь. Во время бракоразводного процесса в суде выяснялись и такие обстоятельства, например: глава семейства, зарабатывая деньги, тратил их только на себя.

Тот, кто читал роман Льва Толстого «Анна Каренина», возможно, вспомнит, что он начинается с фразы «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Теперь это выражение стало афоризмом. Действительно, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Почему-то в памяти всплыл случай, о котором рассказала одна знакомая. Дело было в Глусском районе. Семейная пара, у обоих повторный брак. Инициатором развода стала жена. В суде она поведала, что живут они вместе 15 лет и все эти годы главой в семье был не муж, а она. Почему? Да потому, что, по ее словам, он не хозяин. Гвоздя в стену вбить не может, не говоря уже о каких-то более серьезных вещах — ремонте в доме, починке забора, крыши в сарае… Вот такой нерадивый мужичок ей попался. К тому же он еще и выпивает, и налево не прочь сходить. Зачем с таким жить? Действительно, зачем? Эту супружескую пару, после выяснения взаимоотношений, мотивов и причин разлада в семье, развели с первого раза. Закон не запрещает.

«Существует общее правило, согласно которому суд вправе расторгнуть брак, если в судебном заседании будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и существование семьи стали невозможными, — пояснила Ольга Грамыко. — Бывает и так, что в ходе процесса установлены обстоятельства, свидетельствующие о возможности сохранения семьи (наличие детей, продолжительность брака, характер взаимоотношений в семье и др.). Суд в соответствии с ч. 5 ст. 36 Кодекса о браке и семье по просьбе сторон или одной из них либо по собственной инициативе вправе отложить разбирательство дела о расторжении брака. И здесь дается дополнительный срок для примирения в пределах шести месяцев. В этом году таким образом удалось сохранить одну семью. Полгода хватило супругам, чтобы обдумать все нюансы совместной жизни и принять правильное решение».

Разводятся люди в разном возрасте: и 20-летние, которые еще не успели вкусить все прелести семейной жизни, и 70-летние, за плечами которых богатый опыт совместно прожитых лет. Посмотрим статистику этого года. Больше всего развелось глусчан в возрасте от 31 года до 40 лет — 19 человек, далее идет молодежь от 20 до 30 лет — 13 человек, и 11 человек разошлись в возрасте от 41 до 50 лет. С молодыми всё понятно, не сошлись характерами, амбициозные, а кто постарше — проблемы с алкоголем, измены… Но как-то грустно становится и жалко тех людей, которые, как говорят, съели вместе не один пуд соли. Так вот, в возрасте от 51 до 60 лет развелось 3 глусчан и от 61 до 70 лет — 2. «Есть своя статистика и по количеству прожитых вместе лет, — говорит Ольга Грамыко. — Одна пара прекратила брак после почти 40 лет совместной жизни. Тех, кто был семьей на протяжении 21—30 лет, — 3 пары, еще 3 пары прожили вместе от 1 года до 3 лет. В пяти случаях брак распался после 11—20 лет. Больше всего развелось тех, кто был мужем и женой в течение 4—10 лет — 11 пар. Даже был один развод, когда после всего нескольких месяцев совместной жизни супруги поняли, что не нужны друг другу».

Как правило, инициаторами разводов чаще становятся женщины. Вот и в нынешнем году в глусский суд с иском о расторжении брака обратились 16 женщин, мужчин же — вдвое меньше. И еще одна интересная деталь. Как бы жены ни ругали своих благоверных, обвиняя их и только их в распаде семьи, почему-то, став свободными, практически все оставляют фамилию бывшего мужа. Именно так и сделали 23 женщины, которые освободились от брачных уз в этом году.

Разводятся взрослые. Так бывает в жизни. А кто страдает от того, что мама с папой разбежались? Конечно же, дети. К примеру, 20 детей в Глусском районе, чьи родители развелись с начала года, будут расти в неполных семьях. «В соответствии со ст. 38 Кодекса о браке и семье в целях защиты прав и законных интересов своих несовершеннолетних детей супруги при расторжении брака могут заключить между собой Соглашение о детях. Соглашение составляется в письменной форме и представляется на рассмотрение суда. В нем супруги могут определить, с кем из родителей останутся проживать дети после расторжения брака, размер алиментов на них, порядок общения с детьми и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, порядок выезда детей из Республики Беларусь и другие условия их жизни и воспитания. Соглашение о детях должно соответствовать их интересам и не может ограничивать их права. Если говорить о бракоразводных процессах в суде Глусского района, которые прошли в этом году, то во всех случаях супруги устно договаривались, как в дальнейшем будут содержать и воспитывать детей».

В любом случае взрослым, решившим развестись, нужно серьезно подумать. Негативный опыт родительской семьи может отразиться на дальнейшей судьбе ребенка. Именно люди из неполных семей легче идут на разрыв в собственном браке.

Ольга ЧУЧВАЛ