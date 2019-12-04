﻿ Прошла любовь, пьет, тратит деньги только на себя… Из-за чего разводятся семейные пары глусчан. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прошла любовь, пьет, тратит деньги только на себя… Из-за чего разводятся семейные пары глусчан

05.12.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

За последние пять лет судом Глусского района рассмотрено более 160 гражданских дел о расторжении брака. Пиковым стал 2016 год — 41 дело, а меньше всего бракоразводных процессов было в прошлом году — 27. Каким станет год нынешний, будет известно позже, а пока что из 26 рассмотренных гражданских дел решение о расторжении брака принято по 24, еще в одном случае супруги примирились, и одно дело оставлено без рассмотрения, потому что истец не явился в суд.

Приводя эту статистику, ведущий специалист суда Ольга Грамыко отметила, что в большинстве случаев причиной распада семьи становится злоупотребление спиртными напитками. Пьет либо муж, либо жена, а иногда сразу оба. Есть и другие причины, когда жизнь под одной крышей становится невыносимой. Пары разводились из-за измен одного из партнеров, частых семейных скандалов, несовместимости характеров, а кто-то мотивировал свой развод тем, что просто прошла любовь. Во время бракоразводного процесса в суде выяснялись и такие обстоятельства, например: глава семейства, зарабатывая деньги, тратил их только на себя.

Тот, кто читал роман Льва Толстого «Анна Каренина», возможно, вспомнит, что он начинается с фразы  «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Теперь это выражение стало афоризмом. Действительно, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Почему-то в памяти всплыл случай, о котором рассказала одна знакомая. Дело было в Глусском районе. Семейная пара, у обоих повторный брак. Инициатором развода стала жена. В суде она поведала, что живут они вместе 15 лет и все эти годы главой в семье был не муж, а она. Почему? Да потому, что, по ее словам, он не хозяин. Гвоздя в стену вбить не может, не говоря уже о каких-то более серьезных вещах — ремонте в доме, починке забора, крыши в сарае… Вот такой нерадивый мужичок ей попался. К тому же он еще и выпивает, и налево не прочь сходить. Зачем с таким жить? Действительно, зачем? Эту супружескую пару, после выяснения взаимоотношений, мотивов и причин разлада в семье, развели с первого раза. Закон не запрещает.

«Существует общее правило, согласно которому суд вправе расторгнуть брак, если в судебном заседании будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и существование семьи стали невозможными, —  пояснила Ольга Грамыко. — Бывает и так, что в ходе процесса установлены обстоятельства, свидетельствующие о возможности сохранения семьи (наличие детей, продолжительность брака, характер взаимоотношений в семье и др.).  Суд в соответствии с ч. 5 ст. 36 Кодекса о браке и семье по просьбе сторон или одной из них либо по собственной инициативе вправе отложить разбирательство дела о расторжении брака. И здесь дается дополнительный срок для примирения в пределах шести месяцев. В этом году таким образом удалось сохранить одну семью. Полгода хватило супругам, чтобы обдумать все нюансы совместной жизни и принять правильное решение».

Разводятся люди в разном возрасте: и 20-летние, которые еще не успели вкусить все прелести семейной жизни, и 70-летние, за плечами которых богатый опыт совместно прожитых лет. Посмотрим статистику этого года. Больше всего развелось глусчан в возрасте от 31 года до 40 лет — 19 человек, далее идет молодежь от 20 до 30 лет — 13 человек, и 11 человек разошлись в возрасте от 41 до 50 лет. С молодыми всё понятно, не сошлись характерами, амбициозные, а кто постарше — проблемы с алкоголем, измены… Но как-то грустно становится и жалко тех людей, которые, как говорят, съели вместе не один пуд соли.  Так вот, в возрасте от 51 до 60 лет развелось 3 глусчан и от 61 до 70 лет — 2. «Есть своя статистика и по количеству прожитых вместе лет, — говорит Ольга Грамыко. — Одна пара прекратила брак после почти 40 лет совместной жизни. Тех, кто был семьей на протяжении 21—30 лет, — 3 пары, еще 3 пары прожили вместе от 1 года до 3 лет.  В пяти случаях брак распался после 11—20 лет. Больше всего развелось тех, кто был мужем и женой в течение 4—10 лет — 11 пар. Даже был один развод, когда после всего нескольких месяцев совместной жизни супруги поняли, что не нужны друг другу».

Как правило, инициаторами разводов чаще становятся женщины. Вот и в нынешнем году в глусский суд с иском о расторжении брака обратились 16 женщин, мужчин же — вдвое меньше. И еще одна интересная деталь. Как бы жены ни ругали своих благоверных, обвиняя их и только их в распаде семьи, почему-то, став свободными, практически все оставляют фамилию бывшего мужа. Именно так и сделали 23 женщины, которые освободились от брачных уз в этом году.

Разводятся взрослые. Так бывает в жизни. А кто страдает от того, что мама с папой разбежались? Конечно же, дети. К примеру, 20 детей в Глусском районе, чьи родители развелись с начала года, будут расти в неполных семьях. «В соответствии со ст. 38 Кодекса о браке и семье в целях защиты прав и законных интересов своих несовершеннолетних детей супруги при расторжении брака могут заключить между собой Соглашение о детях. Соглашение составляется в письменной форме и представляется на рассмотрение суда. В нем супруги могут определить, с кем из родителей останутся проживать дети после расторжения брака, размер алиментов на них, порядок общения с детьми и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, порядок выезда детей из Республики Беларусь и другие условия их жизни и воспитания. Соглашение о детях должно соответствовать их интересам и не может ограничивать их права. Если говорить о бракоразводных процессах в суде Глусского района, которые прошли в этом году, то во всех случаях супруги устно договаривались, как в дальнейшем будут содержать и воспитывать детей».

В любом случае взрослым, решившим развестись, нужно серьезно подумать. Негативный опыт родительской семьи может отразиться на дальнейшей судьбе ребенка. Именно люди из неполных семей легче идут на разрыв в собственном браке.

Ольга ЧУЧВАЛ

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние пять лет судом Глусского района рассмотрено более 160 гражданских дел о расторжении брака. Пиковым стал 2016 год — 41 дело, а меньше всего бракоразводных...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Отвоевала!» Опека отдала витеблянке дочь, которую забрали после того, как утонул чужой ребенок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика