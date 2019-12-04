«Наши молодые родители ногу за ногу, на диван, тычут в планшеты». Лукашенко о современных семьях

Источник материала: Tut.by

Во время обращения к депутатам и сенаторам Александр Лукашенко высказался о демографии и семейных ценностях, сообщает пресс-служба президента.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В сфере демографии, сказал Лукашенко, в стране сегодня пожинают плоды спада рождаемости 90-х годов, поскольку именно это малочисленное поколение становится родителями.

— Еще один чувствительный вопрос — угроза потери наших традиционных ценностей. В условиях стремительно развивающегося мира у молодого поколения на первый план выходят вопросы личностной самореализации в ущерб стремлению создать семью и продолжить род. Семья должна стать ориентиром всей социально-экономической политики. Что бы мы ни делали — строили жилье, благоустраивали наши города, развивали образование, медицину, спорт, в качестве главного потребителя благ и услуг мы должны видеть детей, семью, — подчеркнул президент.

По его словам, в советские годы детям приходилось работать, в противном случае их заставляли родители, сейчас же все происходит наоборот.

— Наши молодые родители ногу за ногу, на диван, тычут в планшеты, иногда смотрят «ящик». Открывая спортивные объекты при школах, я прошу, чтобы дети тащили ленивых родителей на эти спортивные объекты. И это не только внешнее требование, в этом большой смысл: люди болеть меньше будут, меньше в аптеки будут ходить и стоять в очереди, требуя, чтобы лекарства были подешевле. Увы, вот так переворачивается мир даже в мелочах, — считает Александр Лукашенко.