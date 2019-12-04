Мэр Бреста предложил футболисту Артему Милевскому открыть в городе именной ресторан

Источник материала: Tut.by

Инвестировать в ресторанный бизнес Бреста предложил нападающему брестского «Динамо» Артему Милевскому председатель горисполкома Александр Рогачук. Идею мэр города озвучил 5 декабря на вручении футболистам «Динамо-Брест» памятных медалей к тысячелетию города.





— У нас еще есть дальнейшие планы по инвестированию славного имени этого уважаемого человека в наш город Брест, — сказал Александр Рогачук, вручая памятный знак Артему Милевскому.

Подробности соглашения не озвучивались. Известно лишь, что предложение касается ресторанного бизнеса.

Напомним, в апреле этого года нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский со своим менеджером Александром Панковым открыл в Киеве бар «Миля Beer Shop». Концепция заведения связана с футбольным путем игрока за все годы, писал портал «Наш Киев» .