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Мэр Бреста предложил футболисту Артему Милевскому открыть в городе именной ресторан
05.12.2019 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инвестировать в ресторанный бизнес Бреста предложил нападающему брестского «Динамо» Артему Милевскому председатель горисполкома Александр Рогачук. Идею мэр города озвучил 5 декабря на вручении футболистам «Динамо-Брест» памятных медалей к тысячелетию города.
— У нас еще есть дальнейшие планы по инвестированию славного имени этого уважаемого человека в наш город Брест, — сказал Александр Рогачук, вручая памятный знак Артему Милевскому.
Подробности соглашения не озвучивались. Известно лишь, что предложение касается ресторанного бизнеса.
Напомним, в апреле этого года нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский со своим менеджером Александром Панковым открыл в Киеве бар «Миля Beer Shop». Концепция заведения связана с футбольным путем игрока за все годы, писал
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Мэр города предложил футболисту инвестировать в ресторанный бизнес города.
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