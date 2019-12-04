Верховный суд рассмотрит апелляцию по делу школьника, осужденного за двойное убийство в Столбцах

Источник материала: Tut.by

20 декабря Верховный суд рассмотрит апелляцию по делу школьника Вадима М., осужденного на 13 лет колонии за убийство учительницы и ученика в столбцовской школе № 2. Об этом TUT.BY сообщила адвокат Юлия Пырская, которая защищала его на процессе.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Аппеляцию адвокат подавала от своего имени.

— Отец Вадима присоединился к моей жалобе. На это было обоюдное согласие.

О том, почему было принято решение подавать апелляцию, адвокат не может рассказать «ввиду подписки о неразглашении». Напомним, суд над подростком проходил в закрытом режиме.

— Для того чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно рассказать материалы дела и посвятить в нюансы. Это слишком многогранные вопросы, связанные с несогласием с приговором.

Дело Вадима М. рассматривал Минский областной суд в выездном режиме — в здании Столбцовского районного суда. Процесс начался 19 августа . Приговор был вынесен 11 сентября .

Подростка судили по двум статьям Уголовного кодекса: за убийство двух человек с особой жестокостью из хулиганских побуждений и покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, а также за особо злостное хулиганство.

Суд приговорил подростка к максимальному сроку — 13 годам воспитательной колонии. Кроме этого, его родители должны возместить моральный ущерб потерпевшим в размере 110 тысяч рублей: мужу погибшей учительницы Марины Пархимович — 50 тысяч рублей, ее сыну — 40 тысяч рублей, сестре — 20 тысяч рублей.

Трагедия произошла 11 февраля 2019 года. Ученик 10 класса Вадим М. пришел на занятия заранее, около 7.40. Оставил портфель и вышел из кабинета. Затем вернулся и с ножом напал на учителя истории Марину Пархимович, которая должна была вести первый урок. За педагога попытались вступиться два одноклассника, в результате они получили ранения. После этого обвиняемый выбежал из класса, зашел в соседний кабинет, дошел до последней парты и напал на ученика 11-го класса Александра Романова, парень скончался на месте. Вадим сбежал, но спустя два часа его задержали. В рюкзаке у него обнаружили молоток, а при личном обыске — дымовые шашки и петарды. Так хронологию тех событий описывал Следственный комитет. В результате нападения погибли педагог Марина Пархимович и 11-классник Александр Романов. О погибшей учительнице ее бывшие ученики отзывались самыми теплыми словами. Сашу Романова описывали как очень целеустремленного и дружелюбного человека. О подозреваемом в нападении Вадиме говорили , что он был спокойным и бесконфликтным, хорошо учился и не имел проблем с поведением. Никто не мог поверить, что он способен на такое преступление.