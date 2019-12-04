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Верховный суд рассмотрит апелляцию по делу школьника, осужденного за двойное убийство в Столбцах
05.12.2019 16:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20 декабря Верховный суд рассмотрит апелляцию по делу школьника Вадима М., осужденного на 13 лет колонии за убийство учительницы и ученика в столбцовской школе № 2. Об этом TUT.BY сообщила адвокат Юлия Пырская, которая защищала его на процессе.
Аппеляцию адвокат подавала от своего имени.
— Отец Вадима присоединился к моей жалобе. На это было обоюдное согласие.
О том, почему было принято решение подавать апелляцию, адвокат не может рассказать «ввиду подписки о неразглашении». Напомним, суд над подростком проходил в закрытом режиме.
— Для того чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно рассказать материалы дела и посвятить в нюансы. Это слишком многогранные вопросы, связанные с несогласием с приговором.
Дело Вадима М. рассматривал Минский областной суд в выездном режиме — в здании Столбцовского районного суда.
Подростка судили по двум статьям Уголовного кодекса: за убийство двух человек с особой жестокостью из хулиганских побуждений и покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, а также за особо злостное хулиганство.
Суд приговорил подростка к максимальному сроку — 13 годам воспитательной колонии. Кроме этого, его родители должны возместить моральный ущерб потерпевшим в размере 110 тысяч рублей: мужу погибшей учительницы Марины Пархимович — 50 тысяч рублей, ее сыну — 40 тысяч рублей, сестре — 20 тысяч рублей.
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20 декабря Верховный суд рассмотрит аппеляцию по делу школьника Вадима М., осужденного на 13 лет колонии за убийство учительницы и ученика в столбцовской школе № 2....
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