Дождь, снег, ветер. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные будет довольно тепло для декабря, но с осадками — мокрым снегом, переходящим в дождь, сообщает в Белгидромет.

7 декабря, в субботу, дождь. Ветер порывами до 13 метров в секунду. Ночью — 0…+2 °С, днем — +1…3 °С.

8 декабря, в воскресенье, снова ветрено, дождь и мокрый снег. В дневные часы на термометре будет до +4 °С.

Хороших выходных!

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