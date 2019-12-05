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Вот это зима!.. Погода в Могилеве в выходные
06.12.2019 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как вам такая по-европейски мягкая зима в нашем «центре Европы»? В Могилеве в выходные по-прежнему будет тепло и местами даже солнечно. До середины следующей недели на термометре также прогнозируют стабильный «плюс», а потом — небольшой мороз.
Сегодня, 6 декабря, будет около нуля, солнечно.
В субботу прогнозируют переменную облачность и порывистый ветер, к ночи — снег. Будет −1…+2 °С.
В воскресенье, 8 декабря, станет еще теплее — +1…+4 °С. Утром обещают мокрый снег, днем — небольшой дождь.
В понедельник температура воздуха немного повысится — +3…+5 °С, но снова поднимется порывистый ветер. Весь день будет пасмурно, дождливо.
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До середины следующей недели также будет тепло.
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