Вот это зима!.. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Как вам такая по-европейски мягкая зима в нашем «центре Европы»? В Могилеве в выходные по-прежнему будет тепло и местами даже солнечно. До середины следующей недели на термометре также прогнозируют стабильный «плюс», а потом — небольшой мороз.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 6 декабря, будет около нуля, солнечно.

В субботу прогнозируют переменную облачность и порывистый ветер, к ночи — снег. Будет −1…+2 °С.

В воскресенье, 8 декабря, станет еще теплее — +1…+4 °С. Утром обещают мокрый снег, днем — небольшой дождь.

В понедельник температура воздуха немного повысится — +3…+5 °С, но снова поднимется порывистый ветер. Весь день будет пасмурно, дождливо.

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