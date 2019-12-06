Анна Мацакова дает ответы на вопросы о том, что же нужно сделать сегодня самозанятым лицам

Источник материала: Газета Авангард

С 1 января этого года самозанятые лица получили право на добровольной основе участвовать в обеспечении своего пенсионного будущего. Данное право установлено Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 года №500 «О государственном социальном страховании».





Ответы на вопросы о том, что же нужно сделать сегодня указанной категории, дает начальник Буда-Кошелевского районного отдела Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Анна Мацакова.

– Анна Николаевна, кто такие самозанятые физические лица?

– Граждане, осуществляющие деятельность, которая не относится к предпринимательской деятельности, в соответствии с законодательными актами являются самозанятыми. Это такие граждане, как ремесленники, граждане, которые оказывают парикмахерские, косметические услуги, ремонт обуви, часов, репетиторство. Полный перечень видов деятельности оговорен статьей 1 Гражданского кодекса и статьей 337 Налогового кодекса.

Самозанятым гражданам с 1 января текущего года предоставлено право для формирования своей будущей пенсии. Для этого они должны выплачивать обязательно страховые взносы в бюджет фонда. Размер обязательных страховых взносов равен 29% от определяемого ими самостоятельно дохода, но не менее чем из размера минимальной заработной платы с учетом индексации. Уплачивая обязательно страховые взносы, они формируют свой страховой стаж на пенсию.

– Что такое страховой стаж? Как на него наработать?

– Существует две категории стажа: страховой и общий. Страховой стаж формируют периоды с уплаты страховых взносов, т.е. работа, предпринимательская, творческая деятельность. Общий стаж формируется как с уплаты взносов, так и без уплаты. Допустим, дневное обучение, военная служба. Страховой стаж определяет право на трудовую пенсию, а общий стаж влияет на ее размер.

– Самозанятый человек определился, что он подходит под эту категорию. Как ему стать на учет в фонд?

– Самозанятому гражданину необходимо обратиться в районный отдел фонда по месту жительства, представить удостоверение личности, документ, подтверждающий осуществление деятельности: квитанция об оплате единого налога, ремесленного сбора либо другое. И инспектор районного отдела даст самозанятому бланк заявления, который он заполнит для постановки на учет. С этого момента самозанятый гражданин является плательщиком обязательных страховых взносов.

– А что еще нужно знать самозанятым гражданам?

– Необходимо знать, что уплата обязательных страховых взносов производится не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. За 2019 год обязательные страховые взносы должны быть уплачены не позднее 1 марта 2020-го. Но это не значит, что нужно платить единожды, взносы можно уплачивать еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, как удобно самому самозанятому лицу. Уплата взносов производится через банковские учреждения, кассы, терминалы посредством ЕРИП, SMS-банкинга, интернет-банкинга – всеми доступными способами через банковские услуги. Обязательные страховые взносы уплачиваются именно за период осуществления деятельности. Самозанятый гражданин, к примеру, в 2019 году работал полгода, либо он работал ежемесячно, но неполные месяцы, здесь уплата взносов проводится пропорционально отработанному времени.

Следующий этап – раз в год нужно не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, задекларировать свои периоды осуществления и неосуществления деятельности. Периоды декларируются путем предоставления документов персонифицированного учета. Он обращается в районный отдел, заполняет формы и представляет. Форма заполняется посредством программного комплекса, программу можно взять при регистрации в районном отделе. В любой момент можно обратиться с флешкой в районный отдел и записать себе программу либо скачать на сайте фонда. Если самостоятельно не получается заполнить, на сайте есть видеоинструкция по заполнению формы, инспектор районного отдела также окажет практическую помощь для заполнения данной формы.

– Анна Николаевна, что непосредственно делается фондом для обеспечения ведения индивидуального (персонифицированного) учета после постановки самозанятого лица на учет?

– В органах фонда открывается индивидуальный лицевой счет (ИЛС) и выдается свидетельство государственного социального страхования. На ИЛС осуществляется накопление индивидуальных сведений о начисленных и уплаченных обязательных страховых взносах, отражается информация о периодах осуществления и (или) неосуществления деятельности.

– Может ли застрахованное лицо получить в отношении самого себя информацию, содержащуюся в индивидуальном лицевом счете?

– Конечно. Можно лично обратиться в любой орган фонда, предъявить документ, удостоверяющий личность, или документ для выезда за границу и свидетельство социального страхования, заполнить и подписать заявление на получение информации из индивидуального лицевого счета. Сведения предоставляются бесплатно.

Галина ХАЦУЛЁВА

Фото Ольги Черняковой