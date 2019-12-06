Мусорят, шумят и пристают к детям. В Гомеле жильцы жалуются на соседей-цыган, вмешались старейшины

Источник материала: Tut.by

Пять лет назад в десятиэтажку № 46 на улице Жемчужной в Гомеле въехали счастливые новоселы. Но скоро радость от жизни в новых квартирах у некоторых пропала. Жители недовольны соседством с цыганами, которые заселились в социальные квартиры. Говорят, что, с тех пор в доме шум и гам, а на лестничной клетке — мусор и грязь. На детей из цыганских семей стали жаловаться и дети других жильцов, взрослые просмотрели запись с камер видеонаблюдения, установленных на подъезде дома, — и их терпению пришел конец.





Во двор на встречу с журналистом TUT.BY пришли всего несколько человек. Активисты и сами обескуражены — накануне в вайбер-чате жильцов шло бурное обсуждение, высказаться хотели многие, но в итоге публично это сделать решились единицы. И даже те несколько смельчаков, что пришли, просят не фотографировать их лица. «Нам здесь еще жить», — аргументируют местные и ведут в свой подъезд.

— Нашему дому нет и пяти лет, но посмотрите на эти стены. Вот эту мы лично красили весной, но она снова вся грязная. Посмотрите на эти двери: все стекла были выбиты едва не в первый день, парапет мы замучались отмывать от следов ног, в итоге сдались и просто закрасили черным цветом.





Люди говорят, что все эти безобразия — дело рук детей из цыганских семей: жильцы говорят, не раз видели, как они портят подъезд. Но сделать с этим они ничего не могут.

— Мы приходим к родителям, а у них ответ один: нет, это сделали не наши дети. И это еще если дверь откроют! Как, говорю, не ваши — я же только что своими глазами видела! — возмущается молодая мама Анастасия.

Люди признаются, что долго не хотели поднимать публично эту тему — мол, в любом доме и с любыми семьями бывает всякое, — вынести же сор за порог решились, когда дело коснулось уже не чистоты, а, по их словам, безопасности их собственных детей.

— В октябре жена возвращалась домой и у подъезда застала такую сцену: мальчишку на велосипеде обступили и атаковали сразу несколько цыганских детей, они пытались забрать у парня велосипед. Жена прикрикнула на них — и вроде бы те отступили, — вспоминает Евгений. Но потом, по его словам, местные родители решили просмотреть записи с камер видеонаблюдения, установленных на подъезде дома, — и разозлились.





Жильцы достают смартфоны и демонстрируют короткие видеоролики. Вот у одного школьника цыганские дети забрали рюкзак, а вот преследуют мальчика с котом, в следующем видео не дают прохода двум малышам — и это только то, что попало в объектив камер за несколько дней.

Родители обратились в милицию.

— Но в РОВД нам сказали, что занимаются преступлениями, а поскольку преступления не произошло, то никаких мер предпринято быть не может. Но ведь есть же такое понятие как профилактика! — беспокоятся жители.

Мама мальчика, у которого отобрали велосипед, пошла дальше разговоров — и все-таки написала заявление в милицию. Ответ женщине пока не пришел. Но вслед за обращением в доме, говорят местные, побывал инспектор ИДН — и дети из цыганских семей, по словам жителей, немного притихли.

Чего не скажешь об их родителях.





Квартира мамы пятерых детей Виктории расположена прямо над квартирой такой же многодетной семьи ромов. Женщина говорит, что такое соседство ей дается непросто.

— Этот шум сводит нас всех с ума. Днем мы на это не обращаем внимания — так ведь соседи сверху ночами включают музыку, и им все равно, что все спят. Нам в своей трехкомнатной квартире просто некуда деться. В одной комнате наши соседи-ромы, похоже, пьют и танцуют, в другой у них дети полночи орут. Вызывали участкового уже много раз. Пока милиция там — тишина, только уезжает — снова шум. А нам в 6 утра вставать, так как надо везти детей в сад в другой район. Дети не высыпаются, да и мы уже на пределе.

Виктория рассказывает, что с проблемой обращалась в органы опеки, но там, по словам женщины, ей ответили, что недавно посещали указанную семью, претензий не имеют.

— Но как же нет претензий, когда их же дети всю ночь плачут, а у них музыка на всю катушку? — недоумевает мама.

Поговорить с жильцами шумной квартиры нам не удалось — дверь никто не открыл.

Узнав, что во дворе журналист, стали собираться жильцы соседних многоэтажек. К себе в подъезд приглашают жители дома № 7 по улице Белицкой. Здесь на втором этаже тоже проживает многодетная семья ромов. Вывернутые наизнанку почтовые ящики, грязные стены, поломанные перила — жители уверяют, что это дело рук детей из одной-единственной семьи.









— Вы можете зайти в соседние подъезды или просто подняться на пару этажей в нашем — и увидите, что там все, как новое. А здесь вот так, — вздыхают соседи. — Увы, все наши квартиры кредитные: ни мы, ни они продать жилье и съехать отсюда, к сожалению, не можем, но и жить вместе уже не знаем как… Мы понимаем, что среди семей любой национальности встречаются разные люди, но сейчас говорим про конкретных людей, которые никак не могут социализироваться. Значит, нужно им помочь, заняться ими на уровне барона, общественных организаций ромов, местных властей. Мы не против своих соседей, готовы идти на компромисс, строить диалог, потому что не хотим, чтобы в будущем все это переросло в более серьезные конфликты.

«Люди есть разные — и это не зависит от национальной принадлежности»

Директор гомельского образовательного учреждения «Романо Дром» Ольга Нечаева очень переживает по поводу сложившейся ситуации: за последние годы, говорит представитель ромской диаспоры, столько всего сделано для социализации ромов! Многие взрослые трудоустроены, дети получают образование, казалось бы, стереотипы о ромах в белорусском обществе почти стерты — и вот такие проблемы в отдельно взятом дворе.

Руководитель общественного объединения «Белорусская цыганская диаспора» Артур Гомонов уверяет: проблемы социализации ромов на данный момент нет.

— В Гомельской области проживает более 2,5 тысяч цыган, а случаи, когда поступают жалобы на представителей диаспоры, единичны. Другое дело, что люди есть разные — культурные, есть менее культурные, злые и добрые, и это не зависит от национальной принадлежности. В данном случае есть две семьи, которые таким образом себя ведут — это человеческий фактор, и национальность здесь ни при чем. У меня есть сосед, который шумит и дрель может включить поздно вечером, когда все отдыхают в доме уже, — и он не ром. Я с ним говорю, он отвечает: «Хорошо, я понял, не буду ничога рабiць», а через неделю — снова то же самое.

Позже нам позвонила Ольга Нечаева и рассказала, что старейшины диаспоры ромов встретились с семьями, на которые жаловались жители микрорайона «Хутор». «Все всё поняли, обещали больше не подводить [диаспору]. Мы будем, конечно, теперь почаще наведываться в эти семьи. Надеемся, что конфликтов больше не возникнет», — сказала Ольга Нечаева.





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