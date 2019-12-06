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«Если у кого-то был телевизор, приходили к нему всем двором». Люди в студии - о жизни в 50-х
07.12.2019 16:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Холодная война, смерть Сталина, разоблачение культа личности, запуск первого спутника, пустые прилавки, первые телевизоры и демонстрации на «Первомай» — все это 50-е годы прошлого века. И в нашем новом проекте «
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