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«Если у кого-то был телевизор, приходили к нему всем двором». Люди в студии - о жизни в 50-х

07.12.2019 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Холодная война, смерть Сталина, разоблачение культа личности, запуск первого спутника, пустые прилавки, первые телевизоры и демонстрации на «Первомай» — все это 50-е годы прошлого века. И в нашем новом проекте «Эпоха» о самых важных событиях тех лет рассказывают их очевидцы — люди, чья юность и молодость пришлись на это десятилетие.

 
 
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