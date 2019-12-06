«Если у кого-то был телевизор, приходили к нему всем двором». Люди в студии - о жизни в 50-х

Источник материала: Tut.by

Холодная война, смерть Сталина, разоблачение культа личности, запуск первого спутника, пустые прилавки, первые телевизоры и демонстрации на «Первомай» — все это 50-е годы прошлого века. И в нашем новом проекте « Эпоха » о самых важных событиях тех лет рассказывают их очевидцы — люди, чья юность и молодость пришлись на это десятилетие.