В каждом районе города появились горки для безопасного катания на тюбингах

Источник материала: Tut.by

В нынешнем году в столице провели серьезную работу по подготовке мест для катания на санках и тюбингов. Об этом во время прямой линии сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент агентства «Минск-Новости» .

Безопасные горки появились во всех районах города, в каждом из них — в разном количестве. Где-то для их обустройства потребовалось насыпать горку, где-то — подошел существующий рельеф, и специалистам оставалось только огородить территорию, чтобы катающиеся не могли вылететь на проезжую часть.

Напомним, вопросу безопасности снежных горок решили уделить больше внимания, поскольку прошлой зимой в стране встречались неоднократные случаи травмирования и даже гибели взрослых и детей из-за катания с них. Только в январе 2019 года в учреждения здравоохранения Минска обратились 24 человека с травмами, полученными при катании на тюбингах (10 граждан), санках (4), коньках (3), лыжах, сноубордах и др.