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Синоптики предупреждают о порывистом ветре и гололедице 8 декабря

07.12.2019 19:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь на воскресенье местами по стране ожидается ветер порывами до 15−18 м/с, сообщает сайт pogoda.by.

В ночные часы 8 декабря (воскресенье) местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, по северу Беларуси на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

По данным Белгидромета, 8 декабря в Беларуси будет облачно с прояснениями. во многих районах днем кратковременные дожди и мокрый снег. Температура ночью -3 — +3, днем от 0 до +6

 
 
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В ночь на воскресенье местами по стране ожидается ветер порывами до 15−18 м/с, сообщает сайт pogoda.by.
 
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