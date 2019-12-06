Синоптики предупреждают о порывистом ветре и гололедице 8 декабря

Источник материала: Tut.by

В ночь на воскресенье местами по стране ожидается ветер порывами до 15−18 м/с, сообщает сайт pogoda.by .

В ночные часы 8 декабря (воскресенье) местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, по северу Беларуси на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

По данным Белгидромета, 8 декабря в Беларуси будет облачно с прояснениями. во многих районах днем кратковременные дожди и мокрый снег. Температура ночью -3 — +3, днем от 0 до +6