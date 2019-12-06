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Синоптики предупреждают о порывистом ветре и гололедице 8 декабря
07.12.2019 19:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ночь на воскресенье местами по стране ожидается ветер порывами до 15−18 м/с, сообщает сайт
В ночные часы 8 декабря (воскресенье) местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, по северу Беларуси на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Синоптики объявили желтый уровень опасности.
По данным Белгидромета, 8 декабря в Беларуси будет облачно с прояснениями. во многих районах днем кратковременные дожди и мокрый снег. Температура ночью -3 — +3, днем от 0 до +6
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В ночь на воскресенье местами по стране ожидается ветер порывами до 15−18 м/с, сообщает сайт pogoda.by.
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