Серо, дождливо и ветрено. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

На рабочей неделе в Гродно будет ветрено, немного дождливо и снежно, а еще почти все время серо, сообщает pogoda.by.



Фото: @sergey_philin, instagram.com

В понедельник сплошная облачность, возможен дождь. Слабый ветер и тепло — до +8°C.

Во вторник днем и вечером — сплошная облачность и возможен мокрый снег. Днем ветрено и до +5°С.

В среду сплошная облачность и без осадков. Слабый ветер. Столбик термометра будет показывать все время около нуля.

В четверг сплошная облачность и без осадков. Днем — до +2°С.

В пятницу сплошная облачность, без осадков, сильный ветер и до -2°C.

Хорошей недели!

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