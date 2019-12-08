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Серо, дождливо и ветрено. Погода в Гродно на неделе

09.12.2019 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На рабочей неделе в Гродно будет ветрено, немного дождливо и снежно, а еще почти все время серо, сообщает pogoda.by.


Фото: @sergey_philin, instagram.com

В понедельник сплошная облачность, возможен дождь. Слабый ветер и тепло — до +8°C.

Во вторник днем и вечером — сплошная облачность и возможен мокрый снег. Днем ветрено и до +5°С.

В среду сплошная облачность и без осадков. Слабый ветер. Столбик термометра будет показывать все время около нуля.

В четверг сплошная облачность и без осадков. Днем — до +2°С.

В пятницу сплошная облачность, без осадков, сильный ветер и до -2°C.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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На новой рабочей неделе в Гродно будет ветрено, немного дождливо и снежно.
 
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