Тепло, как весной. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Зима в ближайшие дни снова отменяется, сообщает pogoda.by. На этой неделе (по крайней мере, в ее начале) за окном будет тепло, как в середине марта.



Фото: Reuters

В понедельник до +6°C, солнечно, но ветрено.

Во вторник утром туман, днем до +5°C — и снова без осадков.

В среду и четверг уже прохладнее — около нуля.

В пятницу до плюс двух, возможен мокрый снег.

Хорошей недели, друзья!

Следи за прогнозом в своем городе каждый день на POGODA.TUT.BY .