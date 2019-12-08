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Тепло, как весной. Погода в Гомеле на неделе
09.12.2019 08:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зима в ближайшие дни снова отменяется,
В понедельник до +6°C, солнечно, но ветрено.
Во вторник утром туман, днем до +5°C — и снова без осадков.
В среду и четверг уже прохладнее — около нуля.
В пятницу до плюс двух, возможен мокрый снег.
Хорошей недели, друзья!
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На улице в ближайшие дни нас ждет весна.
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