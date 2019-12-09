Источник материала: Полесская правда



Что нужно знать желающим изменить фамилию, имя, отчество и когда в этом могут отказать?

– Гражданин Республики Беларусь может изменить фамилию, имя и отчество в порядке, установленном законодательством, – поясняет консультант управления нотариата и загсов Министерства юстиции Елена Семенюк. – Это административная процедура, которую осуществляет орган, регистрирующий акты гражданского состояния. Если вам исполнилось 16 лет, можно обратиться с просьбой о перемене имени или фамилии в загс по месту жительства, предварительно собрав необходимый пакет документов. Кроме того, придется подтвердить наличие уважительных причин. Какие считаются таковыми? Прежде всего, это неблагозвучность. Из практики могу сказать, что сограждане часто меняют иностранные отчества, не сочетающиеся с привычными нашему слуху именами либо составляющие сложные для произношения сочетания. Часто за переменой отчества обращаются дети, которых воспитали отчимы. Иногда это желание носить имя и отчество, соответствующие избранной национальности, месту проживания, что случается в интернациональных семьях. Если говорить о фамилиях, то бывает, что женщины, расторгающие брак, в момент развода остаются на фамилии мужа, а затем хотят вернуть себе девичью.

В перемене же фамилии, имени и отчества отказывают, когда заявитель подозревается в совершении преступления, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело или вынесено постановление о применении меры пресечения, до вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, признании подозреваемым или привлечении в качестве обвиняемого. Еще один «отказной» вариант – это непогашенная и неснятая судимость. Так что поменять имя или фамилию, «чтобы про меня забыли», не получится – за этим внимательно следят органы внутренних дел.

Новобрачным следует знать, что в паспорте ставится отметка, где указана фамилия супруги после заключения брака. Если она была изменена, то паспорт подлежит обмену в течение месяца. Срок вполне достаточный для свадебного путешествия за рубеж! И если гражданка успевает вернуться, то никаких проблем с документами у нее не возникнет. Если просчиталась с датой, ситуация может осложниться. Поэтому турфирмы иногда советуют не менять фамилию при заключении брака, особенно если у человека есть действующая шенгенская виза. А потом – на здоровье. Тем более что с 1 февраля 2019 года в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье появилась норма, упрощающая перемену фамилии в связи с желанием носить фамилию супруга для тех, кто заключил брак в органах ЗАГС Беларуси.

Еще один важный момент – документы, оформленные на разные фамилии. Обычно с этим сталкиваются дамы, вышедшие замуж. Им стоит помнить, что в свидетельстве о заключении брака указаны как девичья, так и фамилия, избранная при его заключении. В документе о расторжении семейных уз тоже имеется соответствующая графа, в которой указывается фамилия, которую супруга будет носить после расторжения брака.

При регистрации перемены фамилии, собственного имени, отчества выдается документ, в котором указано, что данный факт имел место.

Также можно получить и справку в органах ЗАГС о том, что вы меняли имя или фамилию и такая запись в архивах имеется, она будет действительна в течение года. Конечно, никто не запрещает поменять, допустим, диплом, но если есть документы, подтверждающие, что он принадлежит вам, стоит ли тратить время?