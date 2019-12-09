ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В соцсетях собирали деньги мальчику, который якобы лечится в белорусском РНПЦ. Оказалось, что он здоров

10.12.2019 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В соцсетях собирали на помощь маленькому мальчику, который якобы лечится в белорусском РНПЦ, призывали откликнуться людей и в России, и в Беларуси. Оказалось, что ребенок здоров и сейчас находится в Оренбургской области.


Фото с сайта baltijalv.lv

В соцсетях появилось объявление с призывом о помощи маленькому мальчику Юре. Этот пост распространяли волонтеры, не подозревая, что на самом деле малышу эта помощь не нужна. Пост был написан якобы от имени отца малыша Дмитрия Гришковца и размещен 3 декабря. В нем просили помочь собрать около 350 тысяч российских рублей на послеоперационные расходы. Для перевода денег была указана карта банка «Тинькофф» и счет.


Скриншот со страницы в Facebook, где был написан пост с просьбой о помощи ребенку.

Волонтеры в постах, которые перепечатывали, просили помочь не только москвичей, но и минчан. Вот, что было в одном из таких постов:


Скриншот со страницы в Facebook одной из волонтеров, кто распространял информацию о сборе средств.

Затем люди, которые размещали посты о помощи ребенку, стали сомневаться в том, действительно ли семья нуждается в этих средствах, и если это не подтвердится, пообещали деньги благотворителям возвращать.


Скриншот со страницы в Facebook

Интересно, что в одном из постов было указано, что маленький мальчик со множественными гемангиомами печени стоял на очереди на трансплантацию в Москве, но врачей, которые могли сделать такую операцию, уволили. В итоге отец ребенка якобы нашел врачей в Минске, и сейчас ребенок находится в эндоскопическом отделении РНЦП онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах.

На самом деле это неправда. Белорусские медики объясняют, что такого пациента у них нет и быть не может. Во-первых, потому что в их клинике лечат взрослых, а не детей, для детей есть отдельные больницы. Во-вторых, эндоскопическое отделение, на которое в постах стоит прямая ссылка, — амбулаторное, мальчик не может там лежать.

Пост о сборе средств врачи в РНПЦ видели и говорят, что эта ситуация для них очень неприятная.

— Наше эндоскопическое отделение амбулаторное. В нем занимаются диагностикой и некоторыми лечебными процедурами. Если брать диагностику, то речь идет о колоноскопии, гастроскопии, бронхоскопии, эндоскопическом ультразвуковом исследовании. Мы удаляем только полипы или ранние раки, но взрослым, — объясняют в эндоскопическом отделение РНПЦ.

TUT.BY дозвонился отцу мальчика, который якобы собирал деньги. Дмитрий Гришковец сказал, что пост о сборе средств малышу разместил не он, а кто-то от его имени. С его сыном все в порядке, и он сейчас в Оренбургской области с мамой. Дмитрий с супругой в разводе. Он сегодня пошел в полицию в Ногинске и подал заявление о том, что кто-то собирает деньги в соцсетях от его имени. По его словам, заблокировать страницу он не может, к ней сейчас нет доступа, а счета, который указан в посте для сбора средств, у него нет.

Он рассказал, что сам родом из Пинска в Беларуси, но в 2012 году уехал жить в Россию, что у ребенка действительно была гемангиома печени, но сейчас он абсолютно здоров.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соцсетях собирали на помощь маленькому мальчику, а оказалось, что он здоров и сейчас в Оренбургской области.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Жлобине появится воркаут-площадка стоимостью более 30 тысяч евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика