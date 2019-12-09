В соцсетях собирали деньги мальчику, который якобы лечится в белорусском РНПЦ. Оказалось, что он здоров

Источник материала: Tut.by

В соцсетях собирали на помощь маленькому мальчику, который якобы лечится в белорусском РНПЦ, призывали откликнуться людей и в России, и в Беларуси. Оказалось, что ребенок здоров и сейчас находится в Оренбургской области.



Фото с сайта baltijalv.lv

В соцсетях появилось объявление с призывом о помощи маленькому мальчику Юре. Этот пост распространяли волонтеры, не подозревая, что на самом деле малышу эта помощь не нужна. Пост был написан якобы от имени отца малыша Дмитрия Гришковца и размещен 3 декабря. В нем просили помочь собрать около 350 тысяч российских рублей на послеоперационные расходы. Для перевода денег была указана карта банка «Тинькофф» и счет.



Скриншот со страницы в Facebook, где был написан пост с просьбой о помощи ребенку.

Волонтеры в постах, которые перепечатывали, просили помочь не только москвичей, но и минчан. Вот, что было в одном из таких постов:



Скриншот со страницы в Facebook одной из волонтеров, кто распространял информацию о сборе средств.

Затем люди, которые размещали посты о помощи ребенку, стали сомневаться в том, действительно ли семья нуждается в этих средствах, и если это не подтвердится, пообещали деньги благотворителям возвращать.



Скриншот со страницы в Facebook

Интересно, что в одном из постов было указано, что маленький мальчик со множественными гемангиомами печени стоял на очереди на трансплантацию в Москве, но врачей, которые могли сделать такую операцию, уволили. В итоге отец ребенка якобы нашел врачей в Минске, и сейчас ребенок находится в эндоскопическом отделении РНЦП онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах.

На самом деле это неправда. Белорусские медики объясняют, что такого пациента у них нет и быть не может. Во-первых, потому что в их клинике лечат взрослых, а не детей, для детей есть отдельные больницы. Во-вторых, эндоскопическое отделение, на которое в постах стоит прямая ссылка, — амбулаторное, мальчик не может там лежать.

Пост о сборе средств врачи в РНПЦ видели и говорят, что эта ситуация для них очень неприятная.

— Наше эндоскопическое отделение амбулаторное. В нем занимаются диагностикой и некоторыми лечебными процедурами. Если брать диагностику, то речь идет о колоноскопии, гастроскопии, бронхоскопии, эндоскопическом ультразвуковом исследовании. Мы удаляем только полипы или ранние раки, но взрослым, — объясняют в эндоскопическом отделение РНПЦ.

TUT.BY дозвонился отцу мальчика, который якобы собирал деньги. Дмитрий Гришковец сказал, что пост о сборе средств малышу разместил не он, а кто-то от его имени. С его сыном все в порядке, и он сейчас в Оренбургской области с мамой. Дмитрий с супругой в разводе. Он сегодня пошел в полицию в Ногинске и подал заявление о том, что кто-то собирает деньги в соцсетях от его имени. По его словам, заблокировать страницу он не может, к ней сейчас нет доступа, а счета, который указан в посте для сбора средств, у него нет.

Он рассказал, что сам родом из Пинска в Беларуси, но в 2012 году уехал жить в Россию, что у ребенка действительно была гемангиома печени, но сейчас он абсолютно здоров.