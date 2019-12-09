Районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов

- Настоящие Положение устанавливает порядок организации, проведения и подведения итогов в 2019 году районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов среди организаций всех форм собственности, собственников индивидуальных жилых домов Борисовского района (далее – районный смотр-конкурс).
- Целями и задачами проведения смотра-конкурса являются:
повышение эстетического и художественного уровня оформления фасадов организаций и предприятий различных форм собственности, учреждений социальной сферы, улучшение архитектурного оформления организаций в целях создания праздничного настроения и поддержания традиции по организации праздников для жителей и гостей Борисовского района;
создание праздничной атмосферы в преддверии Нового года и празднования рождественских праздников;
вовлечение жителей района в активную творческую деятельность.
- В районном смотре-конкурсе принимают участие организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, собственники индивидуальных жилых домов Борисовского района.
- Критерии оценки:
творческий подход;
уровень реализации обозначенной концепции;
разнообразие форм и техник исполнения;
эстетика оформления;
оригинальность и новизна идеи.
- Комиссия районного смотра-конкурса оценивает:
оригинальность, эстетичность, красочность, уникальность оформления;
наличие праздничной программы мероприятий для работников организации и их детей;
новогоднее оформление помещений в соответствии с общей концепцией (тематикой).
- 6. Районный смотр-конкурс проводится с 12.12.2019 по 27.12. 2019.
- Районный смотр-конкурс проводиться в два этапа:
I этап – сбор конкурсных материалов – с 12 декабря по 22 декабря 2019 г.;
II этап – оценка объектов и подведение итогов – с 23 декабря по 27 декабря 2019 г.
Конкурсные материалы могут предоставляться в конкурсную комиссию в виде текстовых, фото- и видеоматериалов.
- Заявка об участии в конкурсе, конкурсные материалы предоставляются в конкурсную комиссию в срок до 22 декабря 2019 г.
- Организация и контроль за проведением районного смотра-конкурса, подведением итогов осуществляется конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия:
доводит до населения, руководителей организаций, учреждений условия проведения смотра-конкурса;
оказывает необходимую разъяснительную работу участникам конкурса;
рассматривает предоставленные материалы, а также производит визуальный осмотр объектов;
осуществляет проведение конкурса и подведение его итогов.
- Подведение итогов районного смотра-конкурса проводится по 5 (пяти) бальной системе, в соответствии с критериями оценки работ. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.
- Победители районного смотра-конкурса определяются протоколом заседания членов комиссии.
- Участникам районного смотра-конкурса вручается Благодарственное письмо председателя Борисовского районного исполнительного комитета (далее – райисполком). Победители награждаются Благодарностью председателя Борисовского райисполкома с выплатой единовременного денежного вознаграждения, предусмотренного Инструкцией о наградах и поощрениях Борисовского районного исполнительного комитета, утвержденной решением Борисовского районного исполнительного комитета от 10 июня 2013 г. № 715, в следующих номинациях:
«Лучшее новогоднее оформление объектов Борисовского района среди предприятий промышленности вне зависимости от формы собственности и подчиненности, с численностью работающих менее 100 человек»;
«Лучшее новогоднее оформление объектов Борисовского района среди предприятий промышленности вне зависимости от формы собственности и подчиненности, с численностью работающих от 101 до 500 человек»;
«Лучшее новогоднее оформление объектов Борисовского района среди предприятий промышленности вне зависимости от формы собственности и подчиненности, с численностью работающих свыше 500 человек»;
«Лучшее новогоднее оформление объектов Борисовского района среди строительных организаций и организаций, оказывающих коммунальные услуги, вне зависимости от формы собственности и подчиненности»;
«Лучшее новогоднее оформление объектов среди учреждений обеспечивающих получение дошкольного, общего среднего, дополнительного и специального образования детей и молодежи Борисовского района»;
«Лучшее новогоднее оформление объектов Борисовского района среди учреждений культуры»;
«Лучшее новогоднее оформление объектов Борисовского района среди учреждений физкультуры, спорта и туризма»;
«Лучшее новогоднее оформление объектов Борисовского района среди учреждений здравоохранения и социального обслуживания»;
«Лучшее новогоднее оформление объектов торговли Борисовского района вне зависимости от формы собственности и подчиненности площадью свыше 500 кв.м.»;
«Лучшее новогоднее оформление объектов торговли Борисовского района вне зависимости от формы собственности и подчиненности площадью до 500 кв.м.»;
«Лучшее новогоднее оформление объектов общественного питания Борисовского района вне зависимости от формы собственности и подчиненности»;
«Лучшее новогоднее оформление объектов сферы услуг Борисовского района»;
«Лучшее новогоднее оформление объектов Борисовского района среди сельскохозяйственных организаций вне зависимости от формы собственности и подчиненности»;
«Лучшее новогоднее оформление объектов среди собственников индивидуальных жилых домов Борисовского района»;
«Лучшее новогоднее оформление территорий сельских советов Борисовского района».
- Финансирование расходов по проведению районного смотра-конкурса, награждение победителей осуществляется за счет средств, предусмотренных в районном бюджете, и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
- Государственное учреждение «Редакция газеты «Единство» дает полное информационное освещение по итогам районного смотра-конкурса.