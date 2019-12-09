Районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов

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Настоящие Положение устанавливает порядок организации, проведения и подведения итогов в 2019 году районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов среди организаций всех форм собственности, собственников индивидуальных жилых домов Борисовского района (далее – районный смотр-конкурс). Целями и задачами проведения смотра-конкурса являются:

повышение эстетического и художественного уровня оформления фасадов организаций и предприятий различных форм собственности, учреждений социальной сферы, улучшение архитектурного оформления организаций в целях создания праздничного настроения и поддержания традиции по организации праздников для жителей и гостей Борисовского района;

создание праздничной атмосферы в преддверии Нового года и празднования рождественских праздников;

вовлечение жителей района в активную творческую деятельность.

В районном смотре-конкурсе принимают участие организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, собственники индивидуальных жилых домов Борисовского района. Критерии оценки:

творческий подход;

уровень реализации обозначенной концепции;

разнообразие форм и техник исполнения;

эстетика оформления;

оригинальность и новизна идеи.

Комиссия районного смотра-конкурса оценивает:

оригинальность, эстетичность, красочность, уникальность оформления;

наличие праздничной программы мероприятий для работников организации и их детей;

новогоднее оформление помещений в соответствии с общей концепцией (тематикой).

6. Районный смотр-конкурс проводится с 12.12.2019 по 27.12. 2019. Районный смотр-конкурс проводиться в два этапа:

I этап – сбор конкурсных материалов – с 12 декабря по 22 декабря 2019 г.;

II этап – оценка объектов и подведение итогов – с 23 декабря по 27 декабря 2019 г.

Конкурсные материалы могут предоставляться в конкурсную комиссию в виде текстовых, фото- и видеоматериалов.

Заявка об участии в конкурсе, конкурсные материалы предоставляются в конкурсную комиссию в срок до 22 декабря 2019 г. Организация и контроль за проведением районного смотра-конкурса, подведением итогов осуществляется конкурсной комиссией.

Конкурсная комиссия:

доводит до населения, руководителей организаций, учреждений условия проведения смотра-конкурса;

оказывает необходимую разъяснительную работу участникам конкурса;

рассматривает предоставленные материалы, а также производит визуальный осмотр объектов;

осуществляет проведение конкурса и подведение его итогов.

Подведение итогов районного смотра-конкурса проводится по 5 (пяти) бальной системе, в соответствии с критериями оценки работ. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов. Победители районного смотра-конкурса определяются протоколом заседания членов комиссии. Участникам районного смотра-конкурса вручается Благодарственное письмо председателя Борисовского районного исполнительного комитета (далее – райисполком). Победители награждаются Благодарностью председателя Борисовского райисполкома с выплатой единовременного денежного вознаграждения, предусмотренного Инструкцией о наградах и поощрениях Борисовского районного исполнительного комитета, утвержденной решением Борисовского районного исполнительного комитета от 10 июня 2013 г. № 715, в следующих номинациях:

«Лучшее новогоднее оформление объектов Борисовского района среди предприятий промышленности вне зависимости от формы собственности и подчиненности, с численностью работающих менее 100 человек»;

«Лучшее новогоднее оформление объектов Борисовского района среди предприятий промышленности вне зависимости от формы собственности и подчиненности, с численностью работающих от 101 до 500 человек»;

«Лучшее новогоднее оформление объектов Борисовского района среди предприятий промышленности вне зависимости от формы собственности и подчиненности, с численностью работающих свыше 500 человек»;

«Лучшее новогоднее оформление объектов Борисовского района среди строительных организаций и организаций, оказывающих коммунальные услуги, вне зависимости от формы собственности и подчиненности»;

«Лучшее новогоднее оформление объектов среди учреждений обеспечивающих получение дошкольного, общего среднего, дополнительного и специального образования детей и молодежи Борисовского района»;

«Лучшее новогоднее оформление объектов Борисовского района среди учреждений культуры»;

«Лучшее новогоднее оформление объектов Борисовского района среди учреждений физкультуры, спорта и туризма»;

«Лучшее новогоднее оформление объектов Борисовского района среди учреждений здравоохранения и социального обслуживания»;

«Лучшее новогоднее оформление объектов торговли Борисовского района вне зависимости от формы собственности и подчиненности площадью свыше 500 кв.м.»;

«Лучшее новогоднее оформление объектов торговли Борисовского района вне зависимости от формы собственности и подчиненности площадью до 500 кв.м.»;

«Лучшее новогоднее оформление объектов общественного питания Борисовского района вне зависимости от формы собственности и подчиненности»;

«Лучшее новогоднее оформление объектов сферы услуг Борисовского района»;

«Лучшее новогоднее оформление объектов Борисовского района среди сельскохозяйственных организаций вне зависимости от формы собственности и подчиненности»;

«Лучшее новогоднее оформление объектов среди собственников индивидуальных жилых домов Борисовского района»;

«Лучшее новогоднее оформление территорий сельских советов Борисовского района».