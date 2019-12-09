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На Брестчине стартуют новогодние и рождественские мероприятия в рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям»
10.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе Брестского областного объединения профсоюзов, профсоюзные организации Брестской области являются шефами 31 детского учреждения — это школы-интернаты, детские дома семейного типа, социальные приюты, дома ребенка.
По согласованию с руководством ежегодно этим учреждениям оказывается помощь в виде перечисления денег, приобретения сладких новогодних подарков, детских игрушек, книг, канцелярских товаров, спортивного инвентаря, одежды, обуви, бытовой техники, музыкальной аппаратуры и других товаров. В период с 9 декабря по 10 января представители организаций профсоюзов навестят своих подопечных и вручат им подарки.
Главная областная профсоюзная елка состоится 26 декабря. Детей членов профсоюзов, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников детских интернатских учреждений ожидает встреча со сказочными героями во Дворце культуры профсоюзов.
Свои подарки детям членов профсоюзов готовят также и первички, которых на Брестчине более 3 тысяч.
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На Брестчине стартуют новогодние и рождественские мероприятия в рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям»
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