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На Брестчине стартуют новогодние и рождественские мероприятия в рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям»

10.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На Брестчине стартуют новогодние и рождественские мероприятия в рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям»
В канун новогодних и рождественских праздников профсоюзы традиционно оказывают благотворительную помощь детям-сиротам, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе Брестского областного объединения профсоюзов, профсоюзные организации Брестской области являются шефами 31 детского учреждения — это школы-интернаты, детские дома семейного типа, социальные приюты, дома ребенка.

По согласованию с руководством ежегодно этим учреждениям оказывается помощь в виде перечисления денег, приобретения сладких новогодних подарков, детских игрушек, книг, канцелярских товаров, спортивного инвентаря, одежды, обуви, бытовой техники, музыкальной аппаратуры и других товаров. В период с 9 декабря по 10 января представители организаций профсоюзов навестят своих подопечных и вручат им подарки.

Главная областная профсоюзная елка состоится 26 декабря. Детей членов профсоюзов, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников детских интернатских учреждений ожидает встреча со сказочными героями во Дворце культуры профсоюзов.

Свои подарки детям членов профсоюзов готовят также и первички, которых на Брестчине более 3 тысяч.

 
 
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> В канун новогодних и рождественских праздников профсоюзы традиционно оказывают благотворительную помощь детям-сиротам, детям-инвалидам, детям, оставшимся без...
 
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