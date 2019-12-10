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Пострадавших во время взрыва в Дрогичине рабочих перевезли в столичную больницу
10.12.2019 23:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пострадавших при взрыве в Дрогичине мужчин перевезли в столицу. Информация была озвучена
Как сообщалось ранее, это работники частного предприятия, которые монтировали натяжной потолок.
«Молодые люди 1990 и 1984 годов рождения поступили в тяжелом состоянии с обширными ожогами лица и тела, множественными ранами. Они были госпитализированы в реанимационное отделение, где проводились противошоковые мероприятия, обработка ожоговых поверхностей. Вчера принято решение перевести их в госпиталь, учитывая, что была баротравма», — рассказал завотделением Дрогичинской районной больницы Михаил Ровкач.
Всего, напомним, пострадали четыре человека: еще 14-летний сын хозяев квартиры, где устанавливали потолок, и соседка. У женщины — гематомы, сотрясение и сильный шок. У подростка — незначительные ожоги. Они также остаются в больнице.
В понедельник, 9 декабря, в Дрогичине во время ремонта в одной из квартир пятиэтажки
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Всего, напомним, пострадали четыре человека: еще 14-летний сын хозяев квартиры, где устанавливали потолок, и соседка. У женщины - гематомы, сотрясение и сильный шок. У...
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