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Пострадавших во время взрыва в Дрогичине рабочих перевезли в столичную больницу

10.12.2019 23:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пострадавших при взрыве в Дрогичине мужчин перевезли в столицу. Информация была озвучена в эфире телеканала «Беларусь 1».


Фото: пресс-служба МЧС

Как сообщалось ранее, это работники частного предприятия, которые монтировали натяжной потолок.

«Молодые люди 1990 и 1984 годов рождения поступили в тяжелом состоянии с обширными ожогами лица и тела, множественными ранами. Они были госпитализированы в реанимационное отделение, где проводились противошоковые мероприятия, обработка ожоговых поверхностей. Вчера принято решение перевести их в госпиталь, учитывая, что была баротравма», — рассказал завотделением Дрогичинской районной больницы Михаил Ровкач.

Всего, напомним, пострадали четыре человека: еще 14-летний сын хозяев квартиры, где устанавливали потолок, и соседка. У женщины — гематомы, сотрясение и сильный шок. У подростка — незначительные ожоги. Они также остаются в больнице.

В понедельник, 9 декабря, в Дрогичине во время ремонта в одной из квартир пятиэтажки произошел взрыв. Основная версия произошедшего — нарушение правил эксплуатации газобаллонного оборудования при установке подвесных потолков.

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Всего, напомним, пострадали четыре человека: еще 14-летний сын хозяев квартиры, где устанавливали потолок, и соседка. У женщины - гематомы, сотрясение и сильный шок. У...
 
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