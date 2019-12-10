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Снова что-то со «Штадлером». Поезд Минск - Гомель час простоял посреди поля в Бобруйском районе
10.12.2019 22:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 10 декабря следовавший из Минска в Гомель «Штадлер» совершил незапланированную остановку в Бобруйском районе.
Инцидент произошел примерно в 20.30. Электропоезд остановился среди поля недалеко от деревни Плесы. Поезд стоял примерно час, в вагонах время от времени пропадал свет, сообщают читатели.
— Вероятно, что-то с питанием. Стояли или без света, или на резервном. Паники не было, только иногда по вагону пробегал взволнованный начальник поезда, — рассказала TUT.BY пассажир Ольга. Она отметила, что сейчас все хорошо и поезд движется дальше.
Это уже не первая поломка «Штадлера». Так, 16 июня поезд Гомель — Минск с пассажирами простоял
26 июля «Штадлер»
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Вечером 10 декабря следовавший из Минска в Гомель «Штадлер» совершил незапланированную остановку в Бобруйском районе.
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