Снова что-то со «Штадлером». Поезд Минск - Гомель час простоял посреди поля в Бобруйском районе

Источник материала: Tut.by

Вечером 10 декабря следовавший из Минска в Гомель «Штадлер» совершил незапланированную остановку в Бобруйском районе.



Фото: пресс-служба Белорусской железной дороги

Инцидент произошел примерно в 20.30. Электропоезд остановился среди поля недалеко от деревни Плесы. Поезд стоял примерно час, в вагонах время от времени пропадал свет, сообщают читатели.

— Вероятно, что-то с питанием. Стояли или без света, или на резервном. Паники не было, только иногда по вагону пробегал взволнованный начальник поезда, — рассказала TUT.BY пассажир Ольга. Она отметила, что сейчас все хорошо и поезд движется дальше.

Это уже не первая поломка «Штадлера». Так, 16 июня поезд Гомель — Минск с пассажирами простоял больше четырех часов .

26 июля «Штадлер» сломался в районе станции Талька и прибыл в Гомель с опозданием в полтора часа.