Удостоверение к ордену Красной Звезды вручили в Кировске родным погибшего красноармейца

Источник материала: Кировец

В средствах массовой информации под рубрикой «Награда нашла героя» нередко можно встретить информацию о том, что славный боевой путь того или иного защитника Отечества во время войны был отмечен орденами и медалями, но получить их и примерить на гимнастерку по разным причинам воины в свое время не успели… Эти награды до сих пор остаются неврученными. К сожалению, часть из них передать героям лично уже не удается – время берет свое. Но найти информацию о боевом пути и наградах своих родственников, пытаются их дети, внуки, правнуки.

На минувшей неделе подобное событие произошло и на Кировщине. Спустя 74 года после окончания войны удостоверение к ордену Красной Звезды было торжественно геройски погибшего красноармейца, уроженца д.Скриплица Исая Панфиловича Скрипунова. Удостоверение к награде доставили в район помощник военного атташе Российской Федерации в Республике Беларусь Владимир Балабанов и третий секретарь посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Галина Лаврова.

В районном Центре досуга собрались родственники Исая Панфиловича, представители молодого поколения, кировчане.

О событиях, за которые солдат был представлен к ордену Красной Звезды, повествует его наградной лист: «7.05.1945 года при прорыве обороны противника на Западном берегу устья Ногатмюндунаен в районе поселков Хаффкруг и Прайс Камне сапер Скрипунов двигался в составе десантно-штурмового отряда. Когда лодка подошла к камышам, отважный сапер одним из первых выпрыгнул из лодки и броском достиг дамбы, где в непосредственной близости от противника он проделал 4 прохода в усиленном проволочном заборе и снял 11 противопехотных немецких мин. При выполнении этой задачи Исай Скрипунов был тяжело ранен. Мужественный сапер Скрипунов достоин правительственной награды ордена Красной Звезды.

8 мая 1945 года накануне долгожданного Дня Победы красноармеец И.П.Скрипунов умер от ран. Похоронен в Восточной Пруссии в г.Эльбинг.





Помощник военного атташе Российской Федерации в Республике Беларусь Владимир Балабанов и третий секретарь посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Галина Лаврова выполнили почетную миссию по вручению удостоверения к ордену Красной Звезды красноармейца И.П.Скрипунова его внуку Николаю Евдокимову.

Фото Людмилы Семеновой.