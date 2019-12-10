Финал молодёжного форума Пинского района «Молод, здоров, успешен!» подарил всем много положительных эмоций

Источник материала: Полесская правда



Триумф таланта, творчества и молодости. Именно так можно назвать финальный этап форума среди работающей молодежи нашего района «Молод, здоров, успешен!», который состоялся по инициативе отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Благодаря слаженной работе Пинской районной централизованной клубной системы, сельисполкомов, учреждений, организаций, предприятий нашего района было проведено четыре отборочных тура, в которых принимала участие молодежь Пинщины: директора, воспитатели, учителя, работники культуры, экономисты, бухгалтеры, водители, повара…

В отборочных турах участвовали команды «Новое поколение» Плещицкого сельсовета, «ШОК» – Городищенского, «5 элемент» – Парохонского, «Жен-ский батальон» – Новодворского, «Комета» – Валищенского, «Бриллианты» – Логишинского, «4+1» – Молотковичского, «Спарта» – Оховского, «Оранжевое настроение» – Ставокского, «Хорошие девчата» – Оснежицкого, «#Ritm and Roll» – Пинковичского, «Илья и Ко» – Хойновского, «Активисты» – Березовичского, «Викинги» – Лопатинского и «Смайлик» – Ласицкого сельсоветов.

В финале форума приняли участие 4 команды: «5 элемент», «ШОК», «#Ritm and Roll» и «Хорошие девчата».

Напутствуя участников молодежного форума, заместитель председателя райисполкома, председатель жюри Дмитрий Полховский отметил:

– Сегодняшнее мероприятие – лишнее подтверждение тому, что на Пинщине прекрасная молодежь, которая в любой момент может проявить себя, показать, на что способна. А это значит, что у нашего района есть будущее.

Конкурсная программа состояла из четырех этапов. В первом «Мы – команда» участники представляли свои визитные карточки. Второй конкурс – капитанский, он выявил, насколько хорошо участники знают историю своей Родины, ее традиции, достижения. В следующем конкурсе команды представили те инновации, которые, по их мнению, сделают нашу жизнь лучше. Ведь именно молодежь предлагает самые смелые идеи, кажущиеся порой фантазией, а затем, к удивлению скептиков, блестяще их реализовывает. К примеру, участники команды «5 элемент» представили робота «Макс-2020» – с его помощью можно облегчить нашу жизнь, члены команды «ШОК» продемонстрировали школу будущего, в которой совершенно не будет учебников в привычном нам варианте. Испытывали культвизор – прибор, с помощью которого можно определить талант человека, представители команды «#Ritm and Roll», а «Хорошие девчата» – очки виртуальной реальности, позволяющие видеть на расстоянии. В последнем конкурсе участники проявили все свои таланты: они пели, танцевали, показывали театрализованные постановки. К примеру, актуальную тему здорового образа жизни продемонстрировали в своих театрализациях команды «5 элемент» и «ШОК».

По итогам всех четырех конкурсных туров компетентным жюри был определен победитель. Им стала команда «Хорошие девчата» Оснежицкого сельсовета, которая была удостоена диплома победителя молодежного форума «Молод, здоров, успешен!». Остальные команды получили дипломы участников. Также представители всех команд получили подарки от партнеров форума – фитнес-студии «Уникот», студии фитнеса и питания «Белка», центра красоты «Анника», парикмахерской «Inconti», парикмахерской «Букля», салона-парикмахерской «Афродита», парикмахерской «Расческа», салона красоты «Изыск».

Инна УРБАНОВИЧ

Фото автора

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