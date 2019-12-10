Смерть экс-мэра и певицы, ничья Путина и Зеленского, взрыв в доме и как перезимовать - все за вчера

Грустите без солнышка? Тяжело встаете по утрам? Ничего не радует, хочется спрятаться под пледом и перезимовать? Скорее читайте наш очень нужный в эти серые дни материал о том, как пережить зиму без солнца. Там советы врачей, надеемся, что поможет. А лучше создавайте хорошее настроение сами, например, подарите кому-нибудь елку (уже, между прочим, скоро начнут продавать новогодние красавицы) или съешьте вкусняшку. Если вы на диете, то просто почитайте про наши конфеты (тут и совет есть, как отличить хорошую конфету от той, где есть «гадкие» жиры). Ну что ж, вспомним интересные и важные события вчерашнего дня.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Вчера умер бывший мэр российской столицы Юрий Лужков. Вспомнили, к строительству каких объектов в Минске он приложил руку. Посмотрели, что с ними сейчас. Припомнили и то, как с экс-мэром дружил Лукашенко, даже в те моменты, когда Лужков был в опале.
К сожалению, вчера пришлось писать еще один некролог — умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон. Вы же помните эти хиты: The Look, Listen To Your Heart, Joyride, How Do You Do!, Spending My Time? У певицы в 2002 году обнаружили опухоль мозга, с которой она боролась эти годы.
Стала известна причина, по которой минувшей весной Андрей Асташевич неожиданно покинул пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета. Этому кадровому решению, может быть, и не придали бы значения, если бы Асташевич на протяжении ряда лет не входил в службу охраны президента и не был напарником Александра Лукашенко по хоккейной команде. Какие к нему возникли вопросы?
Вечером 9 декабря в пятиэтажке в Дрогичине прогремел взрыв. По предварительной информации, во время монтажа натяжных потолков взорвался газовый баллон. Мы своими глазами увидели последствия ЧП: разбросанные у дома осколки, оконные рамы, доски, фрагменты интерьера и внутренней отделки квартиры, угрожающе нависшую кирпичную ограду балкона. Поговорили с соседями, узнали о состоянии пострадавших. Еще, кстати, спросили специалистов, что там могло произойти.
В Беларуси в ноябре зафиксировали дефляцию на непродовольственные товары. Хотите знать, на сколько подешевели товары? Сильно вряд ли обрадуетесь. Мы еще посмотрели, в каких сферах больше человек с самыми низкими заработками в стране, а в каких — с самыми высокими. Хотите знать, кто зарабатывает больше 10 тысяч рублей (нет, не только айтишники)?
В Париже 9 декабря состоялсясаммит «нормандской четверки». Тогда же прошла первая очная встреча президентов России и Украины. Владимир Зеленский заявил, что с Владимиром Путиным нелегко договариваться, и оценил переговоры так: «Ну я не знаю, кто кого. Давайте говорить «ничья». Путин, в свою очередь, прокомментировал требование Зеленского о передаче Украине границы на Донбассе: «Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и всё».
Такие истории подрывают веру в людей. В соцсетях собирали деньги на лечение мальчика, который якобы лечится в белорусском РНПЦ. Оказалось, что он здоров. Отец ребенка говорит, что это не он собирает деньги. Мнения отца ребенка и волонтеров по поводу этой истории расходятся. Между прочим, после выхода этой статьи известный врач пожаловался, что от его имени неизвестные собирают деньги якобы на лечение его матери. Мошенники не дремлют, будьте бдительны!
Артему Лавренко 25 лет, его главная страсть — футбол. Четырнадцать лет назад он восхитился победой московского ЦСКА в Кубке УЕФА и с тех пор пристально следит за всем, что происходит в футболе. Травма при рождении сильно осложнила его жизнь. Рассказываем историю парня из Пинска, на лечение которого пойдут вырученные от продажи футболки капитана брестского «Динамо» Павла Нехайчика средства. Артем очень позитивный и не потерял интерес к жизни.
Какая сложная и запутанная история. 10 лет назад людям выдали участки под Минском. Сейчас выясняется, что это было незаконно. Людям грозит выселение. Вот почитайте историю Максима. Кто виноват и что делать дальше, разобраться очень сложно. Кстати, по поводу недвижимости - власти пересматривают ставки налога на недвижимость и землю. Рассказываем, сколько составит сбор.
Михаил Румянцев входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии портала «Ежедневник». Forbes включил его в рейтинг 30 Under 30 Europe 2019. Сам же Михаил шутит, что его еще бы надо включить в список людей с сединой до 30. Чем же занимается парень? Читайте скорее интервью с ним.
А случалось ли вам сходиться с бывшим парнем или девушкой? У наших героев именно такие истории, у некоторых даже до свадьбы дошло. Они рассказали, почему не сложилось в первый раз, как они переживали разрыв, что заставило их снова сойтись и как долгое расставание отразилось на их отношениях.
И немного новостей из регионов. В Бресте суд вынес приговор домашнему тирану за убийство беременной жены. А в Ивацевичском районе эксперты нашли мать младенца, которого 14 лет назад выбросили умирать на мусорную свалку.
О СПОРТЕ
Белорусские хоккеистыпроиграли Латвии в матче второго тура молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, который проходит на этой неделе в Минске.
Испанская «Барселона» обыграла в гостях миланский «Интер» в матче последнего тура футбольной Лиги чемпионов. Победа гарантировала бы итальянцам выход в плей-офф. Их шансы увеличивал тот факт, что «Барселона» уже обеспечила себе первое место и оставила дома ряд ключевых игроков, включая Лионеля Месси. Но реализовать желаемое миланцам не удалось.