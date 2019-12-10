Смерть экс-мэра и певицы, ничья Путина и Зеленского, взрыв в доме и как перезимовать - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Грустите без солнышка? Тяжело встаете по утрам? Ничего не радует, хочется спрятаться под пледом и перезимовать? Скорее читайте наш очень нужный в эти серые дни материал о том, как пережить зиму без солнца . Там советы врачей, надеемся, что поможет. А лучше создавайте хорошее настроение сами, например, подарите кому-нибудь елку (уже, между прочим, скоро начнут продавать новогодние красавицы ) или съешьте вкусняшку. Если вы на диете, то просто почитайте про наши конфеты (тут и совет есть, как отличить хорошую конфету от той, где есть «гадкие» жиры). Ну что ж, вспомним интересные и важные события вчерашнего дня.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Вчера умер бывший мэр российской столицы Юрий Лужков. Вспомнили, к строительству каких объектов в Минске он приложил руку. Посмотрели, что с ними сейчас . Припомнили и то, как с экс-мэром дружил Лукашенко , даже в те моменты, когда Лужков был в опале.









САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Такие истории подрывают веру в людей. В соцсетях собирали деньги на лечение мальчика , который якобы лечится в белорусском РНПЦ. Оказалось, что он здоров . Отец ребенка говорит, что это не он собирает деньги. Мнения отца ребенка и волонтеров по поводу этой истории расходятся. Между прочим, после выхода этой статьи известный врач пожаловался , что от его имени неизвестные собирают деньги якобы на лечение его матери . Мошенники не дремлют, будьте бдительны!

, который якобы лечится в белорусском РНПЦ. . Отец ребенка говорит, что это не он собирает деньги. Мнения отца ребенка и волонтеров по поводу этой истории расходятся. Между прочим, после выхода этой статьи известный , что от его имени . Мошенники не дремлют, будьте бдительны! А такие истории возвращают веру в людей: водитель маршрутки вернул забытый пассажиркой кошелек . Ох, а как интересно мужчина искал хозяйку кошелька .

. Ох, а как интересно . Артему Лавренко 25 лет, его главная страсть — футбол. Четырнадцать лет назад он восхитился победой московского ЦСКА в Кубке УЕФА и с тех пор пристально следит за всем, что происходит в футболе. Травма при рождении сильно осложнила его жизнь. Рассказываем историю парня из Пинска , на лечение которого пойдут вырученные от продажи футболки капитана брестского «Динамо» Павла Нехайчика средства. Артем очень позитивный и не потерял интерес к жизни.





Какая сложная и запутанная история. 10 лет назад людям выдали участки под Минском . Сейчас выясняется, что это было незаконно . Людям грозит выселение. Вот почитайте историю Максима. Кто виноват и что делать дальше, разобраться очень сложно. Кстати, по поводу недвижимости - власти пересматривают ставки налога на недвижимость и землю . Рассказываем, сколько составит сбор .

. Сейчас выясняется, что . Людям грозит выселение. Вот почитайте историю Максима. Кто виноват и что делать дальше, разобраться очень сложно. Кстати, по поводу недвижимости - власти пересматривают . Рассказываем, . Михаил Румянцев входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии портала «Ежедневник». Forbes включил его в рейтинг 30 Under 30 Europe 2019. Сам же Михаил шутит, что его еще бы надо включить в список людей с сединой до 30. Чем же занимается парень? Читайте скорее интервью с ним.

Вы любите электросамокаты ? Классно рассекать по городу в хорошую погоду. А когда на улице мороз? Поговорили о безопасности, экономии и скорости с людьми, которые даже в суровый минус не прячут свой электротранспорт на балкон .

А случалось ли вам сходиться с бывшим парнем или девушкой ? У наших героев именно такие истории, у некоторых даже до свадьбы дошло. Они рассказали , почему не сложилось в первый раз, как они переживали разрыв, что заставило их снова сойтись и как долгое расставание отразилось на их отношениях.

И немного новостей из регионов. В Бресте суд вынес приговор домашнему тирану за убийство беременной жены. А в Ивацевичском районе эксперты нашли мать младенца , которого 14 лет назад выбросили умирать на мусорную свалку.

О СПОРТЕ

Белорусские хоккеисты проиграли Латвии в матче второго тура молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, который проходит на этой неделе в Минске.

в матче второго тура молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, который проходит на этой неделе в Минске. Испанская «Барселона» обыграла в гостях миланский «Интер» в матче последнего тура футбольной Лиги чемпионов. Победа гарантировала бы итальянцам выход в плей-офф. Их шансы увеличивал тот факт, что «Барселона» уже обеспечила себе первое место и оставила дома ряд ключевых игроков, включая Лионеля Месси. Но реализовать желаемое миланцам не удалось .

Все новости вторника, 10 декабря

Кстати. Мы же знаем, как вы любите тесты, поэтому не перестаем их создавать для вас. Ловите целую кучу тестов: по столовому этикету (проверьте, пригласят ли вас на ужин к королю), по Нобелевской премии (посмотрите, как проходило вручение ), по профессиям избранниц наших хоккеистов (а вы думали, они все по спа целыми днями ходят?) и тест, который вас удивит . Не скучайте (можно в новое заведение , например, вечером сходить, где концепцию предложила мойщица посуды, а теперь она управляющая) и хорошего всем дня!

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