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Главная елка Бреста: какой она будет и когда на ней зажгут огни

11.12.2019 07:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте начался монтаж главной новогодней елки города. В этом году она будет искусственной, сообщает Брестский горисполком.


Фото: Брестский горисполком

Монтаж начался 10 декабря и продлится три дня. В первый день установили первый ярус елки. На второй будут уложены бетонные блоки общим весом около 24 тонн. Они обеспечат устойчивость на случай сильного ветра.


Общая высота ели составит 24 метра — это на два метра выше прошлогодней. Украсят ее футбольным мячом в честь победы футболистов брестского «Динамо» в чемпионате страны.

Торжественное открытие запланировано на 21 декабря.


Вскоре в Бресте заработают елочные базары. С 20 по 31 декабря торговать натуральными елями будут проводиться по следующим адресам: улица Гоголя, пересечение с улицей Куйбышева, улица Кобринская, 53, проспект Машерова, 17, улица Волгоградская, 19, улица Пушкинская, у входа на рынок, Варшавское шоссе, 1, бульвар Космонавтов (пересечение с улицей Гоголя), улица Радужная (пересечение с Красногвардейской), улица Суворова, 104 (пересечение с Волгоградской), улица Сябровская, 61/1, улица Московская, 328.

С 26 по 31 декабря к ним прибавятся улица Московская, 273А, улица Адамковская, 44А, Партизанский проспект, 17 и улица Московская, 329.

 
Теги: Брест
 
 
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А еще расскажем, где в Бресте будут работать елочные базары.
 
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