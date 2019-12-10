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Главная елка Бреста: какой она будет и когда на ней зажгут огни
11.12.2019 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте начался монтаж главной новогодней елки города. В этом году она будет искусственной, сообщает
Монтаж начался 10 декабря и продлится три дня. В первый день установили первый ярус елки. На второй будут уложены бетонные блоки общим весом около 24 тонн. Они обеспечат устойчивость на случай сильного ветра.
Общая высота ели составит 24 метра — это на два метра выше прошлогодней. Украсят ее футбольным мячом в честь победы футболистов брестского «Динамо» в чемпионате страны.
Торжественное открытие запланировано на 21 декабря.
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А еще расскажем, где в Бресте будут работать елочные базары.
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