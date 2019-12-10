В Глуске отметили 130-летие районного здравоохранения

Источник материала: Радзiма





Почетные гости, награждения, слова благодарности и поздравления, музыкальные номера в подарок, воспоминания ветеранов и напутствия начинающим… На прошлой неделе медики района отпраздновали юбилей — 130 лет прошло с того времени, как был открыт Глусский сельский лечебный участок Бобруйского уезда.

История

Более чем вековую историю медицины Глусского района все посетители праздника могли воочию рассмотреть на фотографиях — в уютном холле «Ориона» разместилась специальная выставка.







«Сравнительно-историческим» получился и доклад нынешнего главврача райбольницы Ирины Петровой. Рассказывая, как всё начиналось и как было когда-то, Ирина Георгиевна не могла не сравнивать факты и цифры столетней давности с временами нынешними. К примеру, в первые годы работы Глусской сельской лечебницы здесь было всего 10 коек (кроватей, как тогда говорили), принимал больных один врач, еще были фельдшер, повивальная бабка и прислуга женского пола. Несколько позже был создан Глусский врачебный участок, который обслуживал шесть волостей — около 50 тысяч человек. На всё это население приходился 1 врач, 8 фельдшеров и акушерка. В 1913 году, когда сюда прибыл Александр Степанович Семёнов, чье имя носит больница, в Глуске располагалась земская больница на 30 коек, где работали 4 человека: врач, фельдшер, акушерка и санитар. В ведении больницы была не только территория теперешнего Глусского района, но и некоторых населенных пунктов нынешних Октябрьского и Любанского районов. Сейчас же в Глусской ЦРБ один врач общей практики на 1300 человек. Всего же в медицинской сфере района трудится более 300 человек, а кроме собственно райбольницы и поликлиники, работает 3 амбулатории и 8 ФАПов на селе. Ирина Петрова вспомнила все важные вехи глусской медицины — строительство поликлиники в 1978 году, нового корпуса больницы в 1987-м, Заелицкой сельской участковой больницы в 1997-м. Нашелся повод и для сожаления: если раньше больница рассчитана была на 200 коек, сейчас — только на 88 — из-за того, что ежегодно уменьшается население района. По этой же причине закрылись в свое время и три сельские больницы, каждая на 25 коек, — в Клетном, Славковичах и Косаричах.







Настоящее

Но рядом с грустью всегда найдется место и для радости. Нынешний юбилейный год — об этом знают все глусчане — тоже стал для нашей больницы важным этапом. Существенные инвестиции позволили больнице значительно преобразиться. Рассказывая об этом, Ирина Петрова искренне поблагодарила всех, кто помогал, поддерживал, не отнесся формально, а содействовал на всех этапах «большой стройки» и продолжает делать это сейчас, — заместителя председателя Глусского райисполкома Дмитрия Тимченко, председателей районных организаций «Белой Руси» и Белорусского фонда мира Светлану Лисицу и Елену Кирей, начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Елену Самуйлик и других руководителей отделов и предприятий района. Всем присутствующим, коллегам и ветеранам главврач пожелала долгой жизни, полноценной и активной, ведь у каждого человека главное — это жизнь, а в жизни главное — здоровье. В свою очередь актив любой организации, любой сферы — это люди, там работающие.











Со сцены их всех — медиков, сидящих в зале, — так и называли: уважаемые юбиляры! Юбилярами были все — и молодые специалисты, и те, кто в профессии уже больше полувека. Многие из них оказались в этот день и на сцене, некоторые — в ипостасях очень неожиданных: наряду с профессиональными артистами свои музыкальные подарки коллегам дарили работники ЦРБ. Ну а у большинства из тех, кто выходил на сцену, была другая миссия, не менее приятная: принимать персональные поздравления. По поручению председателя райисполкома и от себя лично слова уважения и благодарности всем, кто имеет отношение к медицине района, сказал Дмитрий Тимченко. Почетных грамот Глусского районного исполнительного комитета за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие системы здравоохранения удостоены медицинская сестра-анестезист хирургического отделения Елена Строк и бухгалтер больницы Людмила Буневич.







Почетные грамоты главного управления по здравоохранению Могилёвского облисполкома и обкома профсоюза медработников получили медсестра хирургического отделения Людмила Филипчик и фельдшер отделения скорой медицинской помощи Наталья Сущинская. Почетными грамотами администрации и первичной профсоюзной организации Глусской центральной районной больницы награждены главный бухгалтер больницы Галина Сокол, медсестра по физиотерапии Анна Ильенкова, операционная медсестра Лидия Замбржицкая, заведующий хозяйством Александр Богомья и санитарка хирургического отделения Ольга Ляпко.

Ветераны







В каждой организации есть те, кто вписал в ее историю сотни и тысячи страниц. Глусская райбольница не исключение, и не ошибусь, если скажу, что фамилии некоторых медработников стали для глусчан уже нарицательными. Ветеранов медицинской службы чествовали на юбилейном торжестве отдельно, ведь среди них те, кто умудрялся качественно работать тогда, когда больница была маленьким бревенчатым домиком, и продолжает делать это сейчас. На сцену пригласили Галину Фёдоровну Ващенкову, Николая Петровича Крука, Владимира Александровича Тисиневича, Мальвину Августовну Соломко, Надежду Александровну Крук, Людмилу Евдокимовну Гурину, Татьяну Николаевну Атрошко, Лидию Владимировну Замбржицкую, Евгению Павловну Барбутько и Марию Николаевну Синдикевич. Заметно волнуясь, держала слово от ветеранов медицины стоматолог-хирург Галина Фёдоровна Ващенкова — в Глусской ЦРБ она работает 45 лет. Галина Фёдоровна вспомнила наставников, тех, кто помогал в свое время молодым и кого уже нет с нами: «Это доктор Пасько, доктор Бреус, доктор Валентина Павловна Щерба, доктор Татаринов — невропатолог, Колесников Александр Григорьевич — педиатр, доктор Татьяна Алексеевна Стриго, зубной врач Лидия Сергеевна Остапчук, Мария Васильевна Мельникова… Все они учили меня жить, работать, поступать правильно, работать в коллективе…» Между прочим, 45 лет назад в районе было 28 тысяч населения, и докторский график был очень плотным. «Нами руководила работа. Не мы — работой, а она нами!» — вспоминая те дни, сказала Галина Фёдоровна. Как и многие, она уверена, что человек при желании может реализоваться в любом месте, отсюда и наказ молодым специалистам: создавайте семьи и оставайтесь здесь, на глусской земле!

Настроение











Настроение в зале царило замечательное, в праздник и не должно быть иначе. Новый красивый зал «Ориона», медики — не в привычной униформе, а в парадных костюмах, артисты в роскошных нарядах… Праздничное настроение помогали создавать ведущие торжества Елена Гринёва и Фёдор Хлань, песни для юбиляров звучали в исполнении Людмилы Усени, Михаила Обжельяна, Натальи Аншиц, Александра Ермакова, Алеси Гвоздеровой, Фёдора Хланя, Елены Подберёзной, с красочными танцами выходили участницы хореографических коллективов районного Центра культуры и досуга и детской школы искусств. Ну и, конечно, нельзя не назвать работников больницы, которые в этот день тоже побыли артистами: для коллег пели Ирина Савотеева, Ирина Сарапас, Ирина Федорец, несомненно, запомнился всем и зажигательный восточный танец Екатерины Зылевой.

О. ВАСИЛЕВСКА

Фото А. АВТУХОВОЙ