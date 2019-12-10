На выезде из Пинска был замечен необычный веломобиль желтого цвета

Источник материала: Полесская правда

В последние дни белорусские СМИ пестрят сообщениями, о том, что на дорогах замечено необычное транспортное средство желтого цвета. Этим видом транспорта оказался трёхколёсный веломобиль, который выпускают в Нидерландах. А управляет трициклом житель Германии Jascha Beuttler из Дюссельдорфа.

Три дня назад он пересёк польско-белорусскую границу и приехал в Брест. На своем чудо-велосипеде он проехал по дорогам областного центра, а на пешеходной улице города турист снимал репортаж с помощью экшен-камеры, чем привлек неподдельный интерес к себе и своему транспортному средству местных жителей.

Затем велопутешественник направился в сторону Пинска, попутно побывав в Дрогичине и Кобрине.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jascha Beuttler (@jaschabeuttler) 10 Дек 2019 в 12:22 PST

Корреспондент pinsknews.by связался с путешественником, чтобы узнать подробности его велотура. Выяснилось, что в Беларусь велотурист отправился из Германии 30 ноября и планирует побывать во всех уголках нашей страны.

– К сожалению, я недолго пробыл в Пинске, но я хочу получше узнать Беларусь и ее жителей, поэтому я в дороге, – признался Jascha Beuttler корреспонденту pinsknews.by.

Сегодня утром путешественник из Пинска направился в Слуцк. Пожелаем ему доброго пути.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jascha Beuttler (@jaschabeuttler) 9 Дек 2019 в 11:22 PST

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