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На выезде из Пинска был замечен необычный веломобиль желтого цвета
11.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В последние дни белорусские СМИ пестрят сообщениями, о том, что на дорогах замечено необычное транспортное средство желтого цвета. Этим видом транспорта оказался трёхколёсный веломобиль, который выпускают в Нидерландах. А управляет трициклом житель Германии Jascha Beuttler из Дюссельдорфа.
Три дня назад он пересёк польско-белорусскую границу и приехал в Брест. На своем чудо-велосипеде он проехал по дорогам областного центра, а на пешеходной улице города турист снимал репортаж с помощью экшен-камеры, чем привлек неподдельный интерес к себе и своему транспортному средству местных жителей.
Затем велопутешественник направился в сторону Пинска, попутно побывав в Дрогичине и Кобрине.
Корреспондент pinsknews.by связался с путешественником, чтобы узнать подробности его велотура. Выяснилось, что в Беларусь велотурист отправился из Германии 30 ноября и планирует побывать во всех уголках нашей страны.
Сегодня утром путешественник из Пинска направился в Слуцк. Пожелаем ему доброго пути.
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