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На выезде из Пинска был замечен необычный веломобиль желтого цвета

11.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На выезде из Пинска был замечен необычный веломобиль желтого цвета

Фото из Инстаграм-аккаунта jaschabeuttler

В последние дни белорусские СМИ пестрят сообщениями, о том, что на дорогах замечено необычное транспортное средство желтого цвета. Этим видом транспорта оказался трёхколёсный веломобиль, который выпускают в Нидерландах. А управляет трициклом житель Германии Jascha Beuttler из Дюссельдорфа.

Три дня назад он пересёк польско-белорусскую границу и приехал в Брест. На своем чудо-велосипеде он проехал по дорогам областного центра, а на пешеходной улице города турист снимал репортаж с помощью экшен-камеры, чем привлек неподдельный интерес к себе и своему транспортному средству местных жителей.

Затем велопутешественник направился в сторону Пинска, попутно побывав в Дрогичине и Кобрине.


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Публикация от Jascha Beuttler (@jaschabeuttler)

Корреспондент pinsknews.by связался с путешественником, чтобы узнать подробности его велотура. Выяснилось, что в Беларусь велотурист отправился из Германии 30 ноября и планирует побывать во всех уголках нашей страны.

– К сожалению, я недолго пробыл в Пинске, но я хочу получше узнать Беларусь и ее жителей, поэтому я в дороге, – признался Jascha Beuttler корреспонденту pinsknews.by.

Сегодня утром путешественник из Пинска направился в Слуцк. Пожелаем ему доброго пути.

 

 

 

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Публикация от Jascha Beuttler (@jaschabeuttler)

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На выезде из Пинска был замечен необычный веломобиль желтого цвета На выезде из Пинска был замечен необычный веломобиль желтого цвета На выезде из Пинска был замечен необычный веломобиль желтого цвета На выезде из Пинска был замечен необычный веломобиль желтого цвета На выезде из Пинска был замечен необычный веломобиль желтого цвета На выезде из Пинска был замечен необычный веломобиль желтого цвета

 
Теги: Брест
 
 
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> Фото из Инстаграм-аккаунта jaschabeuttler В последние дни белорусские СМИ пестрят сообщениями, о том, что на дорогах замечено необычное транспортное средство желтого...
 
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