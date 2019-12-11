Целевое направление в вуз. Почему с ним проще поступить, как его получить и сколько потом отрабатывать

Источник материала: Tut.by

В Беларуси отменили раздельный конкурс для выпускников сельских и городских школ, но до сих пор сохранили целевое направление. С ним абитуриент четко знает, где будет работать после выпуска (если, конечно, поступит). А поступить обычно бывает чуть легче: конкурс для «целевиков» отдельный, а проходные баллы, как правило, ниже. Как получить целевое направление, могут ли отчислить «целевиков» за неуспеваемость (и что за это будет), сколько после этого нужно отрабатывать и можно ли перераспределиться?

Разбираемся в нюансах «целевого образования» с начальником Главного управления профобразования Министерства образования Сергеем Касперовичем.



Сергей Касперович. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что такое целевое направление и для чего оно вообще придумано? Целевая подготовка — так это называется в законодательстве об образовании — существовала еще в Советском Союзе и в 1990-х годах перекочевала в белорусское профессиональное образование. Фактически она решает три задачи. Персонализация обучения.

Создание для абитуриентов дополнительной опции выбора при поступлении.

И самая важная — возможность для работодателя персонализировать заказ кадров, а также «закрепить их на местах». — Это значит, что определенная организация или предприятие заказывает не абстрактного выпускника, как это в целом происходит при существующей системе подготовки кадров, а вполне конкретного. Еще на стадии заключения договора заказчик знакомится с молодым человеком или девушкой и понимает: вот эти люди придут к нему работать через несколько лет, — поясняет Касперович.

Сколько потом нужно отрабатывать? Плохие новости для тех, кому страшно представить себя работающим на одном месте несколько лет. Срок отработки для тех, кто заключил договор на целевую подготовку, зависит от уровня образования. Если выпускник учился в профессионально-техническом учреждении, то отработка продлится год. После колледжа нужно отработать три года, после университета — пять лет. — Процедура в данном случае называется не распределением, а направлением на работу, — уточняет Сергей Касперович.

Правда, что с целевым направлением проще поступить на бюджет? Берут всех? Не совсем. Абитуриенты, у которых есть на руках договор о целевой подготовке, поступают на бюджетные места, которые предназначены именно для «целевиков». Существуют специальные нормы, сколько этих мест может быть. — На уровне высшего образования для целевой подготовки может отводиться до 40 процентов всех мест. Например, если у нас всего 50 бюджетных мест, то до 20 из них могут быть предназначены «целевикам».

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY При этом есть исключения, добавляет Сергей Касперович. Например, на медицинских вузовских специальностях «целевики» могут занимать до 50 процентов бюджетных мест, на сельскохозяйственных — до 60 процентов. В ссузах ситуация немного другая. «Целевики» могут занимать до 30 процентов бюджетных мест, исключения — медицинские и сельскохозяйственные специальности (до 60 процентов). Абитуриенты с целевым направлением поступают по отдельному конкурсу. Обычно он ниже, как и проходные баллы. Например, чтобы поступить на лечебный факультет БГМУ в 2019 году, нужно было набрать минимум 358 баллов, с целевым направлением (для абитуриентов из Брестской области) — 329.

Получить целевое может каждый? Да, каждый абитуриент из любого города или деревни Беларуси может заключить договор на целевую подготовку. Но в этом случае важно ориентироваться на будущего работодателя. — Если мы говорим о профтехобразовании, то в нем нет никаких ограничений по месту нахождения работодателя. А вот со среднеспециальным и высшим образованием есть ограничения, — рассказывает Сергей Касперович. — Заказчик может находиться либо в сельском населенном пункте, либо в городах с населением до 20 тысяч человек, либо в зонах загрязнения, пострадавших от Чернобыльской АЭС.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Сейчас это работает так. Но в проекте новой редакции Кодекса об образовании, который подготовлен министерством, это ограничение исключили. — Мы видим, что есть ситуации, когда заказчиками на целевую подготовку желают выступить организации, расположенные в крупных городах, в том числе в Минске. И есть сферы, в которых это оправдано. Поэтому мы считаем целесообразным исключить эти ограничения и ожидаем, что изменение будет принято нашим парламентом.

Значит, скоро и IT-компании смогут заключить со мной такой договор? Теоретически да. — В рамках действующего законодательства целевую подготовку может заказать предприятие любой формы собственности. Учитывается только место нахождения организации.

Как получить целевое? Расскажите про алгоритм. — Важно, чтобы абитуриент четко понимал, чего он хочет. Если он берет «целевое» на любую специальность, лишь бы поступить, потому что с его точки зрения так легче, все усложняется. Он может ходить по любым организациям и просить заключить договор. Но это в корне неправильная установка, которая загоняет абитуриента в рамки. По словам Сергея Касперовича, идея целевой подготовки как раз состоит в том, что в этом процессе первичен заказчик. — Именно он должен понимать, есть ли у него потребность в конкретных специалистах через 3, 4, 5 лет. А дальше он просто персонализирует своего будущего сотрудника.

Как меня может найти заказчик? Тут вариантов несколько. Заказчики кадров (они же ваши потенциальные будущие работодатели) могут прийти в школу и рассказать, как у них классно работать и почему с ними стоит заключить такой договор.

Информацию о целевом направлении печатают в районных газетах (вдруг вы их читаете).

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Ищите через знакомых или родственников. — Трудовые династии были всегда. Если на сельхозпредприятии работают родители будущего выпускника школы, то первым логичным шагом для предприятия было бы начать поиск среди своих сотрудников. Сам абитуриент тоже может попытаться найти своего будущего работодателя и заключить с ним договор. Для этого ему нужно обосновать, почему в будущем он хочет прийти и работать у него.

С какого момента можно заключать договор? — Примерно в феврале министерства и ведомства получают предложения на целевую подготовку от своих подчиненных организаций, — описывает, как это работает изнутри, Сергей Касперович. — Они начинают информировать учреждения образования об этих цифрах. В Министерстве образования приказ о целевой подготовке издается в мае. Но организации и абитуриенты должны искать друг друга весь выпускной класс. По хорошему — до середины учебного года.

А если я приду за целевым в июне, то все, поезд ушел? Нет, еще, в принципе, не поздно, успокаивает Сергей Касперович. Заключить договор можно и в июле, главное — чтобы за этим стояло желание не поступить любой ценой, а работать по своей специальности у конкретного работодателя. — Заказчики заключают договоры с конкретными людьми. Но мы всегда настаиваем на том, чтобы на «целевых местах» тоже складывался конкурс. Поэтому иногда заказчики заключают больше договоров, чтобы поступил самый сильный абитуриент. Здесь велика роль именно заказчика. Он сам должен основательно подбирать людей, потому что это его будущие работники. Они должны быть мотивированы к учебе, чтобы их не отчислили, — и в результате заказчики не пожалели о напрасно потраченных деньгах.

Если я взял (-а) целевое, то по общему конкурсу идти уже нельзя? Нет, такого запрета нет. Перед поступлением у абитуриента остается время подумать: подавать договор вместе с другими документами или нет. — Сперва договор подписывают абитуриент и его законные представители — с одной стороны, заказчик кадров — с другой. Но его должны подписать еще и в учреждении образования. Пока не подписали, абитуриент может думать и решать, по какому конкурсу ему поступать.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY В Министерстве образования, говорит Сергей Касперович, знают, что иногда абитуриенты прячут этот договор, когда видят, что проходят по общему конкурсу. Или наоборот: если баллов не хватает, достают и подают договор на целевую подготовку как запасной вариант. — В любом случае, у абитуриента расширяется выбор, — уверен специалист, — подать его или нет, идти по общему конкурсу или по «целевому». Главный момент — срок работы по распределению (направлению). Два года после вуза или пять — разница, согласитесь, есть.

Кто за меня будет платить, если я учусь по «целевому»? Мой заказчик? Нет, не так. Платить за вас будет бюджет страны. — У предприятий тоже есть стереотип. Они звонят в университеты, колледжи и спрашивают: «Хочу целевиков. Но мне нужно за них еще платить?» Нет! Целевое направление оплачивается за счет бюджета.

А что со стипендией? Стипендия у «целевиков» такая же, как и остальных студентов-бюджетников на курсе. Зависит она от вуза или ссуза, в котором вы учитесь, и от успеваемости.

«Целевики» учатся, как и остальные «бюджетники»? В теоретической части учеба по целевому направлению никак не отличается. А вот курсовые и диплом студенты, как правило, пишут по тем темам, которые интересны их будущему работодателю. — Это еще и вопрос практикоориентированности на более высоком уровне. Целевая подготовка позволяет «затачивать» студентов для работы в конкретной организации. Да, человек учится в группе и теоретическую подготовку проходит вместе со всеми. Но практическая составляющая — курсовые, дипломы, расчетные работы, практики — будут в рамках того, что нужно заказчику. Этот момент может прописываться в договоре на целевую подготовку.

Могут ли меня отчислить за неуспеваемость? Конечно, могут, как и остальных студентов. Целевое направление — это не защита от плохих отметок, пересдач и отчисления. Причем если «обычный» студент просто уходит из университета, то «целевик» должен возместить средства, затраченные на его обучение.

Могу ли я передумать и не ехать туда, откуда у меня целевое направление? Можете, причем дважды, говорит Сергей Касперович. Первый раз — еще до подачи документов в приемную комиссию. Второй — после окончания учреждения профтехобразования, колледжа или вуза, но тогда нужно возместить все средства, которые местный или государственный бюджет потратил на вашу подготовку.

Сколько нужно будет выплачивать? На выпускников, у которых есть целевое направление на работу, но которые по какой-то причине к ней не доехали, распространяются те же правила, что и на остальных — с распределением. — Если «целевик» является выпускником, то на него распространяется норма постановления правительства о возмещении средств, затраченных на обучение, как и на остальных выпускников. Стипендии, которые ему платили, в эту сумму не входят. А вот если «целевик» не доучился и был отчислен — то взыскать с него могут и стипендии, — рассказывает Касперович.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY — Абитуриенту чрезвычайно важно знать: если его отчислят, то при обучении на условиях целевой подготовки ему придется возмещать средства, затраченные на его обучение (чего нет при обычной бюджетной форме обучения).

Можно ли перераспределиться, если на руках целевое направление? Возможностей немного, но они есть. Этот случай может наступить, если вдруг организация, куда студент собирался прийти на работу, оказалась ликвидированной. Тогда учреждение образования направит выпускника в другую компанию. Семейные обстоятельства тоже могут стать причиной для перенаправления на работу. С учетом конкретной ситуации, комиссия распределит его в другую организацию, которой выпускник будет работать по своей специальности.

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY — При всей ориентированности на конкретного заказчика у выпускника, обучавшегося на условиях целевой подготовки, варианты есть. К слову, есть особенность и для молодых людей, которых призывают на срочную службу в армию. Человек, который не закончил работу по распределению и пошел в армию, после службы имеет право на самостоятельное трудоустройство. А если он учился на условиях целевой подготовки, то срок службы в армии засчитывается в срок работы по направлению, но необходимо продолжить работу у заказчика как минимум до момента завершения периода, установленного договором.

Договор о целевой подготовке подписывал (-а) не я, а папа. Могу я теперь не ехать на отработку? Я же был (-а) несовршеннолетним/ей. — Да, если при заключении договора абитуриенту нет 18 лет, подпись ставит не только он, но и его законный представитель. Это может быть мать или отец, опекун. Но это не освобождает от направления на работу.

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