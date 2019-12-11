Инициатива РФ: в ЕАЭС хотят снизить порог беспошлинного ввоза товаров до 20 евро

С таким предложением выступил российский премьер Дмитрий Медведев. Он предложил постепенно снизить порог беспошлинного ввоза товаров в РФ к 2022 году до 20 евро.

Данная инициатива России может коснуться и Беларуси, так как Медведев поручил изучить данный вопрос первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову в рамках Евразийского экономического союза, членом которого является и Беларусь. Об этом пишет ТАСС .

Медведев предлагает снизить порог беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до 100 евро с 1 июля 2020 года, до 50 евро с 1 января 2021 года и до 20 евро с 1 января 2022 года. Он также поручил Силуанов подготовить предложение для рассмотрения на совете глав правительств ЕАЭС.

Стоит отметить, что снижение порога беспошлинного ввоза планируют ввести для предотвращения потерь российского бюджета и создания равных условий для российских же торговцев, однако ужесточение правил Россия хочет ввести не только для себя, а для всего ЕАЭС.

Напомним, что ранее Евразийская экономическая комиссия ранее приняла решение , которое регулирует нормы беспошлинного ввоза товаров на территорию ТС. Согласно документу, лимиты планировали сократить втрое. Данная инициатива тогда также исходила от РФ.