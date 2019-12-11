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Инициатива РФ: в ЕАЭС хотят снизить порог беспошлинного ввоза товаров до 20 евро

12.12.2019 10:37 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С таким предложением выступил российский премьер Дмитрий Медведев. Он предложил постепенно снизить порог беспошлинного ввоза товаров в РФ к 2022 году до 20 евро.

Данная инициатива России может коснуться и Беларуси, так как Медведев поручил изучить данный вопрос первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову в рамках Евразийского экономического союза, членом которого является и Беларусь. Об этом пишет ТАСС.

Медведев предлагает снизить порог беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до 100 евро с 1 июля 2020 года, до 50 евро с 1 января 2021 года и до 20 евро с 1 января 2022 года. Он также поручил Силуанов подготовить предложение для рассмотрения на совете глав правительств ЕАЭС.

Стоит отметить, что снижение порога беспошлинного ввоза планируют ввести для предотвращения потерь российского бюджета и создания равных условий для российских же торговцев, однако ужесточение правил Россия хочет ввести не только для себя, а для всего ЕАЭС.

Напомним, что ранее Евразийская экономическая комиссия ранее приняла решение, которое регулирует нормы беспошлинного ввоза товаров на территорию ТС. Согласно документу, лимиты планировали сократить втрое. Данная инициатива тогда также исходила от РФ.

С 1 января 2019 года начал действовать указ Александра Лукашенко, согласно которому допустимая месячная норма ввоза беспошлинного товара для личного пользования в почтовых отправлениях из-за рубежа повышена в Беларуси с 22 до 200 евро. Вместе с тем, вес допустимый вес посылок увеличивается с 10 до 31 кг. Однако данные установленные нормы действуют в совокупности, стоимость одного отправление должна быть не более 22 евро, а вес – 10 кг.

 
 
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С таким предложением выступил российский премьер Дмитрий Медведев. Он предложил постепенно снизить порог беспошлинного ввоза товаров в РФ к 2022 году до 20 евро.
 
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