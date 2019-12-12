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В гродненской высотке горел лифт. Людей из квартир выводили спасатели
13.12.2019 08:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 12 декабря в четырнадцатиэтажном жилом доме в Гродно на улице Суворова горел лифт. Спасателям пришлось вывести из задымленных квартир 11 человек, из них 3 детей, сообщает
В результате уничтожена кабина грузопассажирского лифта, повреждена лифтовая шахта, закопчены стены.
Причина пожара устанавливается.
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Спасателям пришлось вывести из задымленных квартир 11 человек.
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