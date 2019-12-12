Зима не торопится. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные будет тепло: столбик термометра ниже нуля не опустится, прогнозирует Белгидромет.



Фото: @anna_photolifes, instagram.com

В субботу, 14 декабря, без осадков. Ветер порывами до 12 м/с. Ночью — около нуля, днем — до 2 градусов тепла

В воскресенье, 15 декабря, целый день дождь, мокрый снег. До 4 градусов тепла.

Хороших выходных!

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