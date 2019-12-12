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Зима не торопится. Погода в Витебске в выходные
13.12.2019 08:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные будет тепло: столбик термометра ниже нуля не опустится,
В субботу, 14 декабря, без осадков. Ветер порывами до 12 м/с. Ночью — около нуля, днем — до 2 градусов тепла
В воскресенье, 15 декабря, целый день дождь, мокрый снег. До 4 градусов тепла.
Хороших выходных!
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В выходные будет тепло: столбик термометра ниже нуля не опустится.
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