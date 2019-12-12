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Как в середине осени. Погода в Гомеле в выходные
13.12.2019 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зима не торопится, даже наоборот — повернула время вспять, и вместо снега и мороза нас ждет настоящая осень. В ближайшие выходные,
Итак, в субботу +2°C, утром ветер, а вечером — мокрый снег.
В воскресенье — до плюс шести и дожди.
Хороших выходных!
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В ближайшие выходные будет сыро, серо и уныло.
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