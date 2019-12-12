Как в середине осени. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Зима не торопится, даже наоборот — повернула время вспять, и вместо снега и мороза нас ждет настоящая осень. В ближайшие выходные, по информации pogoda.by, будет сыро, серо и уныло.



Фото: Reuters

Итак, в субботу +2°C, утром ветер, а вечером — мокрый снег.

В воскресенье — до плюс шести и дожди.

Хороших выходных!

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