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Дождь и +6°С. Все о погоде в Бресте в выходные
13.12.2019 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но с дождем, сообщает
В субботу будет сплошная облачность. Весь день будет без осадков, а к вечеру возможен дождь. Столбик термометра поднимется до 6 градусов тепла.
В воскресенье утром пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +5°С.
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Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но с дождем.
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