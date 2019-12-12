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Дождь и +6°С. Все о погоде в Бресте в выходные

13.12.2019 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но с дождем, сообщает pogoda.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу будет сплошная облачность. Весь день будет без осадков, а к вечеру возможен дождь. Столбик термометра поднимется до 6 градусов тепла.

В воскресенье утром пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +5°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но с дождем.
 
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