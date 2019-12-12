ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руммо: государство тратит в четыре раза больше на лечение, чем мы сами на себя готовы потратить

13.12.2019 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Одна операция для иностранца может спасти жизнь нескольким белорусам. Об этом директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии и член Совета Республики Олег Руммо рассказал в эфире ОНТ.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— Когда мы строим планы по увеличению количества высокотехнологичных, дорогостоящих операций, когда мы говорим, что все большему количеству наших граждан нужно оказывать помощь мирового уровня, мы должны давать себе отчет в том, что деньги на это нужно откуда-то взять. И у нас на сегодня есть только одна возможность. Мы почти 16% консолидированного бюджета тратим на здравоохранение. При этом каждая белорусская семья тратит всего лишь 4% своего бюджета на здравоохранение. То есть государство тратит в четыре раза больше на лечение граждан, чем мы сами на себя готовы потратить. Даже если мы будем сравнивать траты нашей среднестатистической семьи на алкогольные напитки и сигареты, то мы увидим, что эти траты почти сопоставимы с тратами на здравоохранение!, — заявил Руммо.

Главный трансплантолог видит возможность привлечения средств за счет
медицинского туризма, привлечении пациентов на лечение из-за рубежа.

Он также рассказал, что всего одна операция для иностранца может спасти жизнь нескольким белорусам.

— Одна операция по пересадке печени для иностранного клиента дополнительно спасет жизни пяти белорусам как минимум. Выполняя эту операцию, мы получаем ресурсы на пять дополнительных операций для гражданина Беларуси. И это касается не только печени, это касается и почки, это касается и легкого, это касается и сердца. Этот ресурс, который мы получаем, позволяет нам не только увеличивать зарплаты нашим сотрудникам и бороться законными, рыночными методами с тем, что наши специалисты уезжают за границу, — добавил Руммо.

Напомним, Беларусь тратит на здравоохранение в процентах от ВВП больше, чем другие страны бывшего СССР, но меньше, чем развитые страны. В последнее десятилетие на здравоохранение направляли 12−15% от всех расходов консолидированного бюджета (который включает республиканский и местные бюджеты). В 2020 году на здравоохранение планируют потратить 1,274 млрд рублей.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Даже если мы будем сравнивать траты нашей среднестатистической семьи на алкогольные напитки и сигареты, то мы увидим, что эти траты почти сопоставимы с тратами на...
 
Новости дня
Новости общества
 
В изоляторах временного содержания разрешили курить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика