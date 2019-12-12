Руммо: государство тратит в четыре раза больше на лечение, чем мы сами на себя готовы потратить

Источник материала: Tut.by

Одна операция для иностранца может спасти жизнь нескольким белорусам. Об этом директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии и член Совета Республики Олег Руммо рассказал в эфире ОНТ .



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— Когда мы строим планы по увеличению количества высокотехнологичных, дорогостоящих операций, когда мы говорим, что все большему количеству наших граждан нужно оказывать помощь мирового уровня, мы должны давать себе отчет в том, что деньги на это нужно откуда-то взять. И у нас на сегодня есть только одна возможность. Мы почти 16% консолидированного бюджета тратим на здравоохранение. При этом каждая белорусская семья тратит всего лишь 4% своего бюджета на здравоохранение. То есть государство тратит в четыре раза больше на лечение граждан, чем мы сами на себя готовы потратить. Даже если мы будем сравнивать траты нашей среднестатистической семьи на алкогольные напитки и сигареты, то мы увидим, что эти траты почти сопоставимы с тратами на здравоохранение!, — заявил Руммо.

Главный трансплантолог видит возможность привлечения средств за счет

медицинского туризма, привлечении пациентов на лечение из-за рубежа.

Он также рассказал, что всего одна операция для иностранца может спасти жизнь нескольким белорусам.

— Одна операция по пересадке печени для иностранного клиента дополнительно спасет жизни пяти белорусам как минимум. Выполняя эту операцию, мы получаем ресурсы на пять дополнительных операций для гражданина Беларуси. И это касается не только печени, это касается и почки, это касается и легкого, это касается и сердца. Этот ресурс, который мы получаем, позволяет нам не только увеличивать зарплаты нашим сотрудникам и бороться законными, рыночными методами с тем, что наши специалисты уезжают за границу, — добавил Руммо.

Напомним, Беларусь тратит на здравоохранение в процентах от ВВП больше, чем другие страны бывшего СССР, но меньше, чем развитые страны. В последнее десятилетие на здравоохранение направляли 12−15% от всех расходов консолидированного бюджета (который включает республиканский и местные бюджеты). В 2020 году на здравоохранение планируют потратить 1,274 млрд рублей.