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В изоляторах временного содержания разрешили курить
13.12.2019 10:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Законодатели внесли изменения в закон «О порядке и условиях содержания лиц под стражей»,
Ранее, по информации TUT.BY, курить разрешали только на прогулке. Сейчас список мест расширили. Локации, сообщает документ, определяет начальник ИВС.
Это могут быть прогулочные дворики, следственные кабинеты и отдельные камеры — которые оборудованы приточновытяжной вентиляцией.
Учитывая свой распорядок, ИВС должно установить время для курения. На этот период людям, которые находятся под стражей, будут выдавать спички.
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Законодатели внесли изменения в закон «О порядке и условиях содержания лиц под стражей».
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