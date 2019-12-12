В изоляторах временного содержания разрешили курить

Источник материала: Tut.by

Законодатели внесли изменения в закон «О порядке и условиях содержания лиц под стражей», сообщает Национальной правовой портал. Людям, которые находятся в ИВС, разрешили курить.



ИВС на Окрестина в Минске. Фото носит иллюстративный характер. Дарья Бурякина, TUT.BY

Ранее, по информации TUT.BY, курить разрешали только на прогулке. Сейчас список мест расширили. Локации, сообщает документ, определяет начальник ИВС.

Это могут быть прогулочные дворики, следственные кабинеты и отдельные камеры — которые оборудованы приточновытяжной вентиляцией.

Учитывая свой распорядок, ИВС должно установить время для курения. На этот период людям, которые находятся под стражей, будут выдавать спички.

Документ вступает в силу 14 декабря.