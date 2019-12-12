Источник материала: Единство

В эту ночь принято загадывать самые заветные желания, обмениваться подарками, водить хороводы у елки и наряжаться в самые яркие и необычные костюмы.

Безусловно, больше всех рады Новому году дети. Маленькие зайчики и медвежата, снежинки и принцессы совсем скоро отправятся на новогодние утренники, где встретят долгожданных Деда Мороза и Снегурочку, исполнят песенку или стихотворение, поучаствуют в забавных играх и конкурсах.

В преддверии праздника мы решили объявить конкурс, который называется «Новогодний Я». Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо сфотографировать ребенка в возрасте до14 лет в новогоднем костюме и загрузить фото в одну из социальных сетей (VK, Oдноклассники, Facebook или Instagram) с хэштегом #конкурсновогоднийя, можно отметить наш аккаунт на фото. Кроме этого, необходимо сделать подпись под снимком о том, что вы участвуете в конкурсе с газетой «Адзінства», и коротко рассказать, почему вы выбрали именно этот костюм для своего ребенка.

Те, у кого нет аккаунтов в социальных сетях, могут прислать вышеуказанную информацию на электронную почту (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ) или почтовый адрес редакции газеты «Адзінства» (г. Борисов, ул. Строителей, 33а) с пометкой «На конкурс «Новогодний Я» до 15 января 2020 года.

Наиболее интересные и оригинальные фотографии будут опубликованы на страницах нашей газеты, а их авторы получат подарки.

Условия конкурса: текст должен быть коротким (1-2 предложения), фотография – четкой, яркой, в высоком разрешении.

Ждем ваших фотоснимков!

Редколлегия «А»