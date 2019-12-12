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Тротуар протяженностью 215 метров обустраивают возле жилых домов № 24 и № 26 по улице Гагарина в Глуске. Заказчик работ — УКП «Жилкомхоз». Рабочие ДРСУ № 213 устанавливают тротуарные бордюры, после чего приступят к укладке плитки, рассказал главный инженер Иван Радько.







К обустройству пешеходной дорожки бригада приступила в начале недели, руководит процессом мастер Сергей Ермаков, завершить работы подрядчик планирует до конца текущего года. Новый тротуар, несомненно, порадует глусчан, ведь теперь путь по благоустроенной дорожке, ведущей к светофору, автозаправке и «Евроопту», станет для них намного безопаснее и удобнее, а протоптанная неподалеку «народная тропинка» наконец-то зарастет.