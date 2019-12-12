С 12 декабря осиповчане могут доехать до ФОК «Жемчужина» на «маршрутках»

Источник материала: Асiповiцкi край

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— Слышала, что появились «маршрутки» до местного «аквапарка». А как организовано их движение?

Ольга, Осиповичи.





Отвечает Виктор Сологуб, директор ЧТУП «Сологуб В.В.»:

— Действительно, вчера запустили два новых маршрута в направлении ФОК «Жемчужина»: от райбольницы и поликлиники. Осиповчане не единожды обращались по вопросу организации движения общественного транспорта в том районе. Около полугода велись переговоры-согласования, и, наконец, всё получилось.

Цена билета стандартная — 60 копеек, расписание опубликовано в «районке» (стр. 15). Микроавтобусы, закупленные еще в начале года, приезжают на конечные пункты примерно каждые 35-40 минут: постарались учесть потребности горожан. Хотя, вероятно, время еще будет корректироваться, всё зависит от реальной востребованности.







Изначально планировали организовать движение по ул. Королева, но там оказались неподходящие условия для такого рода поездок. Поэтому несколько модернизировали уже имеющиеся автобусные маршруты. Например, «маршрутка» 20-Т от райбольницы не повернет сразу направо с путепровода, а проследует до остановки «Общежитие сельхозхимии», потом по ул. Королева выедет на ул. Сумченко и далее по стандартному пути до вокзала и «Черняховки», заедет к горгазу на ул. Крыловича. На обратном пути «Горгаз» исключается. От поликлиники машина 19-Т будет двигаться по маршруту автобуса № 7 также с заездом на ул. Черняховского и Крыловича, а обратно — вновь исключая «Горгаз» — через ул. Парковую на «баме». Конечная остановка «Жемчужина» расположена неподалеку от ФОКа и магазина «Веселый поршень».