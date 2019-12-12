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О доплате получателям пенсий, имеющим одновременно ученую степень доктора наук и ученое звание профессора

13.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Указом предусматривается, в частности, установление ежемесячных доплат к пенсиям постоянно проживающим в Республике Беларусь неработающим получателям пенсий, имеющим одновременно ученую степень доктора наук и ученое звание профессора, достигшим общеустановленного пенсионного возраста.

Размер доплаты составляет двукратный размер базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2019 года №138 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» базовая ставка с 1 января 2020 года устанавливается в размере 180 рублей.

Положения Указа о доплате вступают в силу с 1 января 2020 года.

Лицу, имеющему право на ежемесячную доплату, для реализации этого права следует обращаться в орган, осуществляющий его пенсионное обес-печение. При этом должны быть представлены: заявление об установлении доплаты; трудовая книжка; национальные диплом доктора наук и аттестат профессора или диплом государственного образца и аттестат профессора, выданные аттестационными органами бывшего СССР либо Российской Федерации до 27 февраля 1996 года.
Доплата к пенсии назначается и выплачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение (но не ранее 1 января 2020 года). Выплата доплаты производится в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий.

Доплата к пенсиям не устанавливается лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, осуществляющим трудовую деятельность на основании трудовых, гражданско-правовых договоров, предметом которых является оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, либо на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно-правовых форм, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях.

В связи с этим неработающим получателям пенсий, имеющим одновременно ученую степень доктора наук и ученое звание профессора, достигшим общеустановленного пенсионного возраста и проживающим на территории Борисовского района, необходимо обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома по адресу: г. Борисов, ул. Блюхера, 19, каб. №№305, 306, 308. Консультацию можно получить по телефонам: 76-97-34; 73-30-13; 73-12-80.

Г. КОРОГОДОВА, начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома

 
 
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18 октября 2019 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ №386 «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда».
 
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