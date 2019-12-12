ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Построят ли магазин «Виталюр» в парковой зоне в Осиповичах?

13.12.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

Официально

Выписка из протокола заседания комиссии, назначенной распоряжением председателя Осиповичского райисполкома от 24.10.2019 г. № 224-р для рассмотрения замечаний и (или) предложений, поступивших от участников общественного обсуждения

06.12.2019 г., г. Осиповичи

Об итогах общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции размещения объекта строительства «Торговый объект общества с дополнительной ответственностью «Виталюр» по ул. Юбилейной в г. Осиповичи

Построят ли магазин «Виталюр» в парковой зоне в Осиповичах?

Решили: общественное обсуждение проводилось в соответствии с действующей редакцией Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной и градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2019 г. № 256. Общественное обсуждение архитектурно-строительной концепции размещения объекта торговли считать состоявшимся.

Проанализировав и подсчитав обращения и высказанные мнения горожан по поводу размещения объекта торговли в парковой зоне по ул. Юбилейной в г. Осиповичи, замечания жителей, имеющие конструктивный характер, комиссия решила согласиться с мнением большинства граждан, высказавшихся против размещения торгового объекта на данной площадке, и предложить ОДО «Виталюр» рассмотреть вопрос о размещении торгового объекта на имеющихся земельных участках для этих целей или покупки неиспользуемых объектов коммунальной собственности, выставляемых на аукцион для строительства торговых объектов.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официально Выписка из протокола заседания комиссии, назначенной распоряжением председателя Осиповичского райисполкома от 24.10.2019 г. № 224-р для рассмотрения...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Орше пассажир с пистолетом в руках бегал за водителем вокруг маршрутки, в Бресте - душил таксиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсы американки мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика