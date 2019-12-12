Построят ли магазин «Виталюр» в парковой зоне в Осиповичах?

Источник материала: Асiповiцкi край

Официально

Выписка из протокола заседания комиссии, назначенной распоряжением председателя Осиповичского райисполкома от 24.10.2019 г. № 224-р для рассмотрения замечаний и (или) предложений, поступивших от участников общественного обсуждения

06.12.2019 г., г. Осиповичи

Об итогах общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции размещения объекта строительства «Торговый объект общества с дополнительной ответственностью «Виталюр» по ул. Юбилейной в г. Осиповичи





Решили: общественное обсуждение проводилось в соответствии с действующей редакцией Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной и градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2019 г. № 256. Общественное обсуждение архитектурно-строительной концепции размещения объекта торговли считать состоявшимся.

Проанализировав и подсчитав обращения и высказанные мнения горожан по поводу размещения объекта торговли в парковой зоне по ул. Юбилейной в г. Осиповичи, замечания жителей, имеющие конструктивный характер, комиссия решила согласиться с мнением большинства граждан, высказавшихся против размещения торгового объекта на данной площадке, и предложить ОДО «Виталюр» рассмотреть вопрос о размещении торгового объекта на имеющихся земельных участках для этих целей или покупки неиспользуемых объектов коммунальной собственности, выставляемых на аукцион для строительства торговых объектов.