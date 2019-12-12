Конкурс «Сделаем малую родину краше!»

Источник материала: Асiповiцкi край

В районе объявлен традиционный смотр-конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий и территорий

Цель проста и понятна: повышение художественно-эстетической выразительности фасадов, витрин, входных зон зданий организаций и прилегающих территорий, создание праздничного образа Осиповичей.

Смотр-конкурс стартует 15 декабря и продлится по 10 января уже 2020 года, к участию в нем приглашаются коллективы независимо от форм собственности, владельцы индивидуальных жилых домов, органы территориального местного самоуправления, инициативные группы совместных домовладений, товарищества собственников.

Победители конкурса определяются по 4 группам: предприятия промышленности, строительные, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства; предприятия торговли и услуг; учреждения культуры, здравоохранения, образования, физкультуры, спорта и туризма; частные домовладения и территории многоквартирных жилых домов.

Дипломы райисполкома и денежные вознаграждения занявшим 1-3 места в каждой группе будут торжественно вручены на слете победителей районного соревнования по итогам социально-экономического развития Осиповщины в 2019 году.