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Конкурс «Сделаем малую родину краше!»

13.12.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В районе объявлен традиционный смотр-конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий и территорий

Цель проста и понятна: повышение художественно-эстетической выразительности фасадов, витрин, входных зон зданий организаций и прилегающих территорий, создание праздничного образа Осиповичей.

Смотр-конкурс стартует 15 декабря и продлится по 10 января уже 2020 года, к участию в нем приглашаются коллективы независимо от форм собственности, владельцы индивидуальных жилых домов, органы территориального местного самоуправления, инициативные группы совместных домовладений, товарищества собственников.

Победители конкурса определяются по 4 группам: предприятия промышленности, строительные, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства; предприятия торговли и услуг; учреждения культуры, здравоохранения, образования, физкультуры, спорта и туризма; частные домовладения и территории многоквартирных жилых домов.

Дипломы райисполкома и денежные вознаграждения занявшим 1-3 места в каждой группе будут торжественно вручены на слете победителей районного соревнования по итогам социально-экономического развития Осиповщины в 2019 году.

 
 
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В районе объявлен традиционный смотр-конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий и территорий Цель проста и понятна: повышение...
 
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