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Скорая забрала прямо с самолета белорусскую туристку, которая вернулась из Египта. Женщина в больнице

13.12.2019 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 декабря скорая помощь прямо из самолета забрала туристку, которая вернулась из Хургады в Гомель. Ее муж сообщил «Онлайнеру», что накануне женщина попала в египетскую больницу — у нее онемели конечности, началась одышка, а уже в самолете туристка начала задыхаться. В Минздраве TUT.BY сообщили, что 29-летняя пациентка находится в инфекционной больнице, состояние стабильное, средней тяжести.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Там была, скорее всего, токсикологическая проблема: или из-за плохой воды, или из-за фруктов. Мы не купались ни в каких бассейнах, только в море. Питались хорошо: ели отварные овощи, говядину. Съели чуть-чуть пангасиуса, но это же нормальная рыба, — рассказал муж туристки. — Потом у нее онемели конечности и язык, началась одышка. Мы с ней приехали на круиз, там она не ела и не пила, потому что стало плохо — обратно я нес ее на руках. Белорусские врачи обнаружили у нее вирусный менингит. Это или токсин, или вирус, непонятно. Моя жена сама врач — только благодаря этому она сохранила себе жизнь, потому что у нее были проблемы с дыханием. Она умеет «затормаживать» дыхание, чтобы не задохнуться и чтобы не остановилось сердце. Это помогало ей в самолете, когда мы возвращались в Беларусь.

В египетской больнице, по словам мужчине, его супруге выставили диагноз «гастроэнтерит».

Семейная пара отдыхала в в четырехзвездочном отеле Mercure.

Как стало известно TUT.BY, туроператором поездки выступала компания «Тез Тур», туристы были застрахованы. Мы обратились в «Тез Тур» за комментарием и опубликуем ответ, как только его получим.

В Департаменте по туризму Минспорта и туризма об инциденте знают. Как сообщил директор Департамента Андрей Молчан, ведомство следит за ситуацией с отдыхающими в Египте. Во-первых, туристов просят быть осмотрительными, взвешивать все риски и соблюдать правила безопасности, в том числе в части питания. Во-вторых, Департамент обратился с рекомендацией к туристическим компаниям временно отказаться от сотрудничества с отелем Shаrm Reef в Шарм-аль-Шейхе — там, напомним, отдыхали супруги из Минска, которые скончались. В-третьих, Департамент по туризму обратился к египетской стороне за разъяснениями, чтобы разрешить все спорные моменты.

Тем временем проверка по делу погибших туристах из Минска продолжается. По информации TUT.BY, родных пока не ознакомили с результатами экспертизы, с момента смерти мужчины прошло почти полтора месяца, женщины — месяц.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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«Врачи обнаружили у нее вирусный менингит. Это или токсин, или вирус», - рассказал супруг пациентки.
 
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