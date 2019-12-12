Он является воспитанником продюсерского центра "Спамаш" и учащимся 6-го класса СШ №11.
Поздравляем Владислава с отличным результатом и желаем продолжать в том же духе!
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БОРИСОВЧАНИН - В ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СПИСКЕ КАНДИДАТОВ НА "СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР"
13.12.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Он является воспитанником продюсерского центра "Спамаш" и учащимся 6-го класса СШ №11.
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Во втором туре национального отбора "Славянского базара" Минскую область представят 8 вокалистов, в числе которых и борисовчанин Владислав Груздов.
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