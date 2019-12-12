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БОРИСОВЧАНИН - В ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СПИСКЕ КАНДИДАТОВ НА "СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР"

13.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Он является воспитанником продюсерского центра "Спамаш" и учащимся 6-го класса СШ №11.
Поздравляем Владислава с отличным результатом и желаем продолжать в том же духе!

 
 
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Во втором туре национального отбора "Славянского базара" Минскую область представят 8 вокалистов, в числе которых и борисовчанин Владислав Груздов.
 
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