В Браславском районе пропал мужчина: он возвращался домой от дочери, которая живет в 300-х метрах

Источник материала: Tut.by

Браславский РОВД разыскивает 61-летнего жителя деревни Шауры Ивана Копну: мужчина гостил у дочери, затем отправился домой — и пропал, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».





Мужчину ищут с 19 ноября. В тот день Иван Копна находился в гостях у дочери. Ее дом стоит по соседству, в 300 метрах от отцовского.

Около 21.30 мужчина отправился домой и пропал. О его местонахождении до сей поры ничего неизвестно.

Мужчина перенес микроинсульт, у него возможна потеря памяти.

Приметы: рост 165−170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые. Особая примета: медленно ходит.

Был одет: черные куртка и шапка, светлые джинсы, ботинки-«дутики».

Всех, кто что-либо знает о пропавшем мужчине, просят звонить по телефонам: 7733, +375 33 900−77−71 или 102.