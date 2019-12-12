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В Браславском районе пропал мужчина: он возвращался домой от дочери, которая живет в 300-х метрах
13.12.2019 18:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Браславский РОВД разыскивает 61-летнего жителя деревни Шауры Ивана Копну: мужчина гостил у дочери, затем отправился домой — и пропал,
Мужчину ищут с 19 ноября. В тот день Иван Копна находился в гостях у дочери. Ее дом стоит по соседству, в 300 метрах от отцовского.
Около 21.30 мужчина отправился домой и пропал. О его местонахождении до сей поры ничего неизвестно.
Мужчина перенес микроинсульт, у него возможна потеря памяти.
Приметы: рост 165−170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые. Особая примета: медленно ходит.
Был одет: черные куртка и шапка, светлые джинсы, ботинки-«дутики».
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Мужчину ищут с 19 ноября. В тот день Иван Копна находился в гостях у дочери. Ее дом стоит по соседству, в 300 метрах от отцовского.
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