Министр образования запустил молодежный YouTube-канал - но на YouTube его нет. В чем дело?

Источник материала: Tut.by

12 декабря министр образования Игорь Карпенко принял участие в Национальном студенческом форуме, который прошел в Орше. Вместе со студентами министр запустил молодежный YouTube-канал под названием «В объективе — молодежь» (так назывался и сам форум) — но на YouTube вы его не найдете. В чем дело?



Министр образования Игорь Карпенко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В Беларуси запустили молодежный YouTube-канал о жизни молодых людей, их проблемах и увлечениях. Старт проекту в Орше дал министр образования Игорь Карпенко вместе с лауреатами конкурса «Блогосфера 1.0». Инициатором создания канала «В объективе — молодежь» выступило Министерство образования. Выпускать видео ребята планируют как минимум раз в две недели, — сообщает «Радио Гомель» .

Однако, если ввести название нового канала в YouTube, поиск выдает старые ролики, никак не связанные с проектом.

В пресс-службе Министерства образования посоветовали обратиться за разъяснениями в Национальный центр художественного творчества детей и молодежи — именно это учреждение занимается созданием YouTube-канала для белорусской молодежи, хотя на сайте организации о новом проекте пока нет никакой информации.

— Ребята, надо немножко подождать, чтобы все запустилось, — пояснил начальник отдела по работе с молодежью Центра Дмитрий Туронок. — У нас есть рабочее название, которое я не хочу афишировать, поэтому вы не найдете его на YouTube. Название «В объективе — молодежь» студентам не понравилось, поэтому мы придумали другое название. У нас есть контент-план, мы хотим набрать роликов на весь сезон. Есть график выхода сезона.

— Когда по графику выходит первый ролик? — уточнили мы.

— Давайте я скажу, что после нового года, — ответил Туронок.

— Вы получили бюджетное финансирование на этот канал?

— Нет, это пока энтузиазм. Студенты снимали на мобильные телефоны.

Кстати, в промо-ролике канала, который также нельзя найти в YouTube по запросу «В объективе — молодежь», приняли участие известные блогеры Влад Бумага и Приятный Эльдар.

Заведующий сектором по взаимодействию с общественными объединениями и организациями Центра Евгений Юшко тоже был на мероприятии в Орше. По его словам, форум и был посвящен открытию YouTube-канала для молодежи.

— Вместе со студентами мы придумали «шапку», наполнение, контент, рубрики. Разработали контент-план, сняли пробные варианты. В течении двух дней были мастер-классы. Сняли порядка 30 роликов, но они не пока для размещения, мы просто «прокачали» студентов в этом направлении, — говорит Евгений Юшко. — Сейчас мы создали рабочую группу, которая будет этим заниматься [созданием YouTube-канала]. В рамках форума сделали всю подготовительную работу. Канал запустился не физически, — ведь запустить его на YouTube это одна секунда, — наша задача была сделать его грамотно и круто. У нас есть контент-план. Согласно плану, мы делаем десять выпусков — и только после этого будем создавать и наполнять канал.