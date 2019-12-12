Второе января в Беларуси могут сделать настоящим выходным - без отработок

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко должен рассмотреть вопрос о том, чтобы объявить 2 января государственным выходным днем. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Нам стало известно из весьма надежных источников: прямо сейчас на столе у президента распоряжение об объявлении 2 января выходным. Без переносов всяких, то есть просто отдыхаем и не отрабатываем потом. Решение то есть будет принято в ближайшие дни!», — сообщает телеграм-канал.