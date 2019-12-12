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Второе января в Беларуси могут сделать настоящим выходным - без отработок
13.12.2019 20:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко должен рассмотреть вопрос о том, чтобы объявить 2 января государственным выходным днем. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Нам стало известно из весьма надежных источников: прямо сейчас на столе у президента распоряжение об объявлении 2 января выходным. Без переносов всяких, то есть просто отдыхаем и не отрабатываем потом. Решение то есть будет принято в ближайшие дни!», — сообщает телеграм-канал.
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Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
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